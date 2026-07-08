Verzögerungen beim Bau

Bahn will Sanierungsprogramm für Hauptstrecken überprüfen

Nach Verzögerungen bei der Generalsanierung Nürnberg-Regensburg prüft die Bahn ihr Sanierungsprogramm für wichtige Strecken. Grundsätzlich soll am Konzept festgehalten werden.

Weil sich die Inbetriebnahme der Strecke Nürnberg-Regensburg verzögert, will Bahnchefin Palla das Konzept der sogenannten Generalsanierungen auf den Prüfstand stellen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Weil sich die Inbetriebnahme der Strecke Nürnberg-Regensburg verzögert, will Bahnchefin Palla das Konzept der sogenannten Generalsanierungen auf den Prüfstand stellen.

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn will ihr großes Sanierungsprogramm für die wichtigsten Strecken auf den Prüfstand stellen. Hintergrund sind die Verzögerungen bei der Baustelle Nürnberg-Regensburg - es ist bereits die zweite sogenannte Generalsanierung, die nicht planmäßig fertig wird. Sie habe entschieden, dass deshalb «die Art und Weise, wie wir mit der Korridorsanierung umgehen, wie wir planen, wie wir umsetzen, wie wir in Betrieb nehmen» noch mal umfassend auf den Prüfstand gestellt werde, sagte Bahnchefin Evelyn Palla bei einem gemeinsamen Auftritt mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).

Der Verkehrsminister betonte, dass nach jeder Korridorsanierung vor allem die Kosten und Zeitabläufe evaluiert und kritisch betrachtet würden. «Und wir haben nun Anlass, das sehr sorgfältig zu tun», sagte der CDU-Politiker. Das Konzept grundsätzlich infrage stellen wolle er nicht. Die Frage sei aber, «wie müssen wir das Konzept insgesamt ausgestalten, damit es für alle erträglich wird».

Die Deutsche Bahn will bis Mitte der 2030er Jahre rund 40 besonders wichtige Strecken grundlegend sanieren. Kernbestandteil des Konzepts sind längere Vollsperrungen, um die Arbeiten nicht im laufenden Betrieb umsetzen zu müssen. Im Detail ist die Bahn bereits jetzt vom ursprünglich kommunizierten Konzept abgewichen und entwickelt für jede Strecke etwas unterschiedliche Pläne vor allem mit Blick auf die Länge der Baumaßnahmen.

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Am Dienstag wurde bekannt, dass die Strecke Nürnberg-Regensburg nicht wie geplant am Freitag wieder in Betrieb genommen werden kann. Neuer Eröffnungstermin ist der Bahn zufolge der 31. Juli. Begründet wurde die Verspätung mit Verzögerungen bei den Sicherheitsüberprüfungen der Stellwerkstechnik. Bereits im Frühjahr konnte die Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin nicht planmäßig abgeschlossen werden.

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