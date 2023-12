Bauernverband ruft zu Aktionswoche gegen Sparpläne auf

Berlin (dpa) - Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung hat der Deutsche Bauernverband zu einer Aktionswoche ab dem 8. Januar aufgerufen. «Es reicht: Die Steuererhöhungspläne der Bundesregierung müssen zurückgenommen werden», forderte Verbandspräsident Joachim Rukwied auf der Plattform X. Gleichzeitig rief der Verband dazu auf, von «sinnlosen Blockaden» abzusehen. «Die Bevölkerung haben wir hinter uns, das dürfen wir nicht verspielen», sagte Rukwied. Die Aktionswoche solle am 15. Januar in einer Großdemonstration in Berlin gipfeln. Auch das Transportgewerbe will sich beteiligen.

Im Januar wollen sich Spediteure mit ihren Beschäftigten an Aktionen der Bauern anschließen. In einem Aufruf forderte der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung am Freitag unter anderem Entlastungen bei der Maut und beim Diesel-Kraftstoff und mehr Geld für Straßen, Brücken und Parkplätze. «Wir beginnen die Aktionswoche am 8. Januar mit Demonstrationen in den Landeshauptstädten», hieß es. Höhepunkt sei dann eine Woche später die Demonstration in Berlin.