Iran-Krieg

Energiekrise: Pakistan reagiert mit kostenlosem Nahverkehr

Asien ist von Energielieferungen vom Golf besonders abhängig. In Pakistan hebt die Regierung daher jetzt die Spritpreise massiv an und macht in manchen Städten den öffentlichen Nahverkehr kostenlos.

Spritpreise in Pakistan steigen wegen der Folgen des Iran-Kriegs massiv. Foto: Muhammad Sajjad/AP/dpa
Spritpreise in Pakistan steigen wegen der Folgen des Iran-Kriegs massiv.

Islamabad (dpa) - Wegen drastisch steigender Spritpreise stellt die Regierung in Pakistan kostenlosen Nahverkehr als Entlastung in Aussicht. In Städten der bevölkerungsreichsten Provinz Punjab sowie in der Hauptstadt Islamabad sollen Fahrgäste ab Samstag ohne Fahrschein fahren können.

Zudem wurden in den Provinzen Sindh und Punjab Subventionen für Bauern, Transportunternehmen und Motorradfahrer angekündigt, die häufig zu ärmeren Teilen der Bevölkerung gehören.

Hintergrund sind stark gestiegene Spritpreise: In einer Fernsehansprache kündigte die Regierung am Donnerstagabend (Ortszeit) erneut massive Preiserhöhungen für Treibstoffe an. Die pakistanische Tageszeitung «Dawn» schrieb, die Kostensteigerungen von 43 Prozent für Benzin und 55 Prozent für Diesel seien «beispiellos».

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