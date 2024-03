Flugtaxi-Firma Volocopter: Grünes Licht für Serienproduktion

Volocopter eröffnet Hangar mit Politprominenz

Als CSU-Politikerin Dorothee Bär vor fünf Jahren von fliegenden Taxis sprach, wurde sie noch belächelt. Bei Olympia kommendes Jahr in Paris will das badische Unternehmen Volocopter Flugtaxis abheben lassen. Ein wichtiger Schritt in der Firmengeschichte steht nun an.