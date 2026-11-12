Erstmals seit acht Jahren

IG Metall beschließt ganztägige Warnstreiks

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie lässt die IG Metall ihre Warnstreiks eskalieren. Statt weniger Stunden sollen die Beschäftigten nun ganze Tage ihre Arbeit liegenlassen.

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie sollen auf ganze Tage ausgeweitet werden (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie sollen auf ganze Tage ausgeweitet werden (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie stehen ganztägige Warnstreiks in hunderten Betrieben bevor. Das hat der Vorstand der IG Metall beschlossen, um den Druck in den nach drei Runden festgefahrenen Tarifverhandlungen zu erhöhen. Welche Unternehmen zu welchem Zeitpunkt bestreikt werden, wurde zunächst nicht mitgeteilt. 

«Die Arbeitgeber haben Beton angerührt und bei den Verhandlungen in Düsseldorf mit zusätzlichen Forderungen eine Grenze überschritten. Es läuft auf einen harten Konflikt hinaus», erklärt die Gewerkschaftschefin Christiane Benner. Sie sagt: «Wer Tarifstandards schleifen, mit einem Minusangebot um die Ecke kommt, Mitbestimmungsrechte beschränken und Entscheidungen aus den Tarifverträgen in die einzelnen Betriebe verlagern will, greift die Grundlagen der Tarifpartnerschaft an.»

Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter nennt die Eskalation «völlig überflüssig und schädlich». Er erklärt: «Wir haben das gleiche Ziel: Investitionen wieder rentabel und damit möglich zu machen. Wir brauchen ein neues betriebliches Instrument zur Sicherung von Investitionen, Innovationen, Standorten und Beschäftigung. Aber dieses Modell zur Rettung von Arbeitsplätzen und Standorten muss am Verhandlungstisch erarbeitet werden und entsteht sicher nicht durch Tagesstreiks.»

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Erstmals seit acht Jahren eingesetzt

In Baden-Württemberg hat die IG Metall angekündigt, am Freitag in den dafür vorgesehenen Betrieben mit Abstimmungen über die Warnstreiks zu beginnen. Der Bezirk Bayern will vor den Ganztagesstreiks nicht mehr mit den Arbeitgebern verhandeln. 

In dem Tarifkonflikt fordert die IG Metall innerhalb eines Jahres 5 Prozent mehr Geld für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten. Zudem sollen Jobs und Standorte gesichert werden. Die Arbeitgeber haben für eine wesentlich längere Laufzeit eine widerrufbare Einmalzahlung und 1,3 Prozent mehr angeboten. Nach drei Verhandlungsrunden hat sich keine Lösung abgezeichnet. 

Das Instrument ganztägiger Warnstreiks hat die IG Metall erst einmal im Jahr 2018 angewendet. Damals hatten rund 500.000 Menschen in 250 Betrieben teilgenommen. Auch im laufenden Jahr will der Vorstand eine dreistellige Zahl von Betrieben festlegen, die bestreikt werden sollen. Gewerkschafter können für ihre Teilnahme Streikgeld beantragen.

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