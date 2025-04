Allein im Fitnessstudio: «Smart Gyms» sind im Trend

Köln (dpa) - Betreiber von Fitnessstudios verzichten immer häufiger auf Personal vor Ort und überlassen es ihren Kunden, sich selbst zurechtzufinden. Zum Jahresbeginn gab es in Deutschland 398 «Smart Gyms» und damit etwa 100 mehr als Anfang 2024 und 200 mehr als 2023, wie das Vorstandsmitglied des Branchenverbandes DSSV, Ralf Capelan, berichtet. Ende 2025 rechne er mit 550 bis 600 solcher Angebote. Zum Vergleich: Deutschland hatte zu Jahresbeginn 9127 Fitness- und Gesundheitsanlagen. Bei der Fitnessmesse Fibo, die am Donnerstag in Köln beginnt, sind diese Art von Anlagen eins der Trendthemen.