Drei-Stunden-Regel

Längere Sonntagsarbeit für Bäcker: Gewerkschaft besorgt

Sonntags Brötchen beim Bäcker holen - für viele Menschen ist das selbstverständlich. Für Bäcker aber ist das Sonntagsgeschäft kompliziert. Das soll sich ändern. Die Reaktionen sind unterschiedlich.

Frische Brötchen gibt es auch sonntags - dann dürfen Bäckereibeschäftigte bislang aber nur drei Stunden arbeiten. Foto: Robert Michael/dpa
Frische Brötchen gibt es auch sonntags - dann dürfen Bäckereibeschäftigte bislang aber nur drei Stunden arbeiten.

Berlin (dpa) - Deutschlands Bäcker sehen die von der Bundesregierung geplante Flexibilisierung der Sonntagsarbeit positiv. Bislang dürfen die Mitarbeiter sonntags nur drei Stunden arbeiten - in dieser Zeit sollen sie backen und die Backwaren in die Verkaufsstellen ausfahren. «Die derzeitige Regelung stammt aus dem Jahr 1996, die Zeitspanne reicht unter heutigen Markt-, Wettbewerbs- und Produktionsbedingungen nicht mehr aus», teilte der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks in Berlin mit.

Künftig könnte ein Gesetz geändert werden, woraufhin Bäcker nicht mehr an die Drei-Stunden-Regelung gebunden wären - dann könnten ihre Beschäftigten sonntags länger arbeiten. Das wäre eine «echte Gleichstellung im Wettbewerb», heißt es von dem Verband. Um die Öffnungszeiten von Bäckern geht es in den Regierungsplänen nicht. «Für den Verbraucher ändert sich an der Neuregelung nichts», so der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. 

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sieht das Vorhaben der Regierung hingegen kritisch. Es sei lebensfremd zu behaupten, dass Beschäftigte sonntags gerne arbeiteten und dann auch noch länger als drei Stunden. Das Gegenteil wäre der Fall, heißt es von der NGG. «Eine Ausweitung der Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen wird unweigerlich dazu führen, dass das Arbeiten in dieser Branche noch unattraktiver wird.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Migranten schließen Lücken in Hessens Bäckereien
Arbeiten im Backhandwerk

Migranten schließen Lücken in Hessens Bäckereien

Heiße Öfen – und zu wenig Mitarbeiter: Bäcker in Hessen müssen zusehen, wie sie ihre Brötchen backen. Sind Arbeitskräfte aus dem Ausland eine Lösung?

07.04.2026

Handwerk: «Sonntagsbackverbot für Bäcker aufheben»
Bürokratieabbau

Handwerk: «Sonntagsbackverbot für Bäcker aufheben»

Das Handwerk ist unzufrieden: Im Koalitionsvertrag angekündigte Entlastungen werden nicht umgesetzt. Worum es geht.

04.01.2026

Kommunen

Städtetag fordert Änderung des Ladenöffnungsgesetzes

Die ohne Personal betriebenen «Teo»-Verkaufsstellen müssen laut Gerichtsurteil sonntags geschlossen bleiben. Dagegen regt sich Widerstand. Jetzt verlangt der Städtetag eine gesetzliche Neuregelung.

14.03.2024

Lebensmittel

Das Bäckerhandwerk - Zwischen Brotkunst und Preisdruck

Deutschland ist für seine Brot-Vielfalt bekannt. Im Bäckerhandwerk aber ist die Lage schwierig, viele Betriebe geben auf. Andere wollen umso mehr alte Bäckertraditionen hoch halten und investieren neu.

30.11.2023

Handwerk

Immer weniger junge Leute machen Ausbildung zum Bäcker

Wie lange gibt es in Deutschland noch Brot vom Handwerksbäcker? Die Ausbildungszahlen jedenfalls sinken seit Jahren stark. Der Zentralverband des Bäckerhandwerks sieht die Politik in der Pflicht.

05.05.2023