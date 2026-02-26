Lebensmittel

Mehr Bio-Gemüse aus heimischem Anbau

Reiche Ernte für Deutschlands Gemüsebauern: Das Jahr 2025 brachte einen Rekord. Immer mehr Betriebe setzen auf Bio-Anbau.

Deutschlands Gemüsebauern haben im vergangenen Jahr so viele Zwiebeln geerntet wie nie seit 1990. (Archivbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB
Deutschlands Gemüsebauern haben im vergangenen Jahr so viele Zwiebeln geerntet wie nie seit 1990. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Der Anbau von Bio-Gemüse in Deutschland legt weiter zu: Rund 20.600 Hektar hierzulande wurden im vergangenen Jahr ökologisch bewirtschaftet und damit 6,4 Prozent mehr als 2024, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Auf dieser Fläche ernteten landwirtschaftliche Betriebe 597.000 Tonnen Bio-Gemüse, ein Anstieg um 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Inzwischen werden nach Angaben der Wiesbadener Statistiker fast 16 Prozent der gesamten 131.700 Hektar Gemüseanbaufläche in Deutschland ökologisch bewirtschaftet. Angebaut werden dort vor allem Karotten, Kürbisse, Zwiebeln und Rote Bete.

Wo liegen die größten Freilandflächen für Gemüseanbau?

Insgesamt ernteten 5.960 Gemüsebauern in Deutschland im vergangenen Jahr die Rekordmenge von 4,5 Millionen Tonnen Gemüse. Die größten Freilandflächen für den Gemüseanbau gibt es in Nordrhein-Westfalen (28.600 Hektar), Niedersachsen (26.500 Hektar), Bayern (17.500 Hektar) und Rheinland-Pfalz (16.000 Hektar). 

Speisezwiebeln waren mit rund 903.300 Tonnen erstmals seit 1990 die Gemüseart mit der größten Erntemenge in Deutschland vor Möhren beziehungsweise Karotten mit 865.700 Tonnen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr Gemüse aus ökologischem Anbau
Lebensmittel

Mehr Gemüse aus ökologischem Anbau

Der Bio-Anbau in Deutschland hat zugelegt: Sowohl die Fläche als auch die Erntemenge ist größer geworden.

27.02.2025

Kohl-Ernte deutlich unter Durchschnitt
Ernte

Kohl-Ernte deutlich unter Durchschnitt

Vor allem Weißkohl wird auf den hessischen Äckern angebaut. Mit deutlichem Abstand folgen Blumenkohl und Rotkohl.

12.12.2024

Hessens Erdbeerbauern erwarten gute Ernte
Landwirtschaft

Hessens Erdbeerbauern erwarten gute Ernte

Frühe Früchte aus dem Folientunnel - auch in Hessen ist die Erdbeerernte gestartet. Die Bedingungen zum Start in die Saison sind gut. Höhere Kosten machen den Erzeugern allerdings zu schaffen.

15.04.2024

Mehr Gemüse aus ökologischem Anbau produziert
Agrar

Mehr Gemüse aus ökologischem Anbau produziert

Der Anbau von Bio-Gemüse hat in den vergangenen Jahren zugelegt. Das hat wohl auch mit dem Anbau von schweren Gemüsearten zu tun.

27.02.2024

Landwirtschaft

Betriebe ernteten 2022 weniger Erdbeeren als im Vorjahr

22.05.2023