Geschäftsbericht

Samsung erzielt höchsten Gewinn in Unternehmensgeschichte

Die starke Nachfrage nach Speicherchips treibt Samsungs Gewinn in historische Höhe. Der südkoreanische Leitindex Kospi reagiert positiv auf die Geschäftszahlen.

Samsung Electronics erzielte im ersten Quartal einen Rekordgewinn. (Archivbild) Foto: -/YNA/dpa
Samsung Electronics erzielte im ersten Quartal einen Rekordgewinn. (Archivbild)

Seoul (dpa) - Samsung Electronics hat dank des anhaltenden KI-Booms seinen höchsten Gewinn seit Unternehmensgründung erzielt. In seinen aktuellen Geschäftszahlen weist Südkoreas größtes Unternehmen einen Betriebsgewinn in Höhe von 57,2 Billionen Won (umgerechnet rund 32,9 Milliarden Euro) für den Zeitraum Januar bis März aus - in etwa das Achtfache des Vorjahreszeitraums. 

Samsungs Quartalszahlen haben damit selbst die bereits hohen Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Laut einer von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap durchgeführten Umfrage lag der Nettogewinn des Konzerns im Schnitt über 20 Prozent über den Schätzungen der befragten Ökonomen. Die Märkte reagierten positiv auf den Geschäftsbericht: Direkt nach Handelsstart am Donnerstagmorgen Ortszeit stieg der südkoreanische Leitindex Kospi um über 0,7 Prozent an, ehe er wieder etwas fiel.

Der Rekordgewinn von Samsung wird vor allem von der anhaltend starken Nachfrage nach Computerchips angetrieben. Chip-Engpässe haben die Preise stark in die Höhe getrieben. Allein 53,7 Billionen Won des Betriebsgewinns - und damit fast 94 Prozent des Gesamtgewinns - wurden von der Halbleitersparte des Unternehmens erzielt. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Samsung prognostiziert historischen Rekordgewinn
Geschäftsbericht

Samsung prognostiziert historischen Rekordgewinn

Der südkoreanische Elektronikriese hat im ersten Quartal mehr Gewinn eingefahren als im gesamten letzten Jahr. Samsung profitiert dabei vom anhaltenden KI-Boom.

07.04.2026

KI-Boom beschert Samsung historischen Rekordgewinn
Geschäftsbericht

KI-Boom beschert Samsung historischen Rekordgewinn

Dank hoher Nachfrage nach Computerchips kann Südkoreas größtes Unternehmen seinen Betriebsgewinn verdreifachen. Die Zahlen von Samsung übertreffen sogar die Erwartungen des Marktes.

29.01.2026

Samsung erwartet historischen Rekordgewinn
Geschäftsbericht

Samsung erwartet historischen Rekordgewinn

Samsung prognostiziert in seinem Geschäftsbericht eine Verdreifachung des Betriebsgewinns. Der südkoreanische Elektronikriese profitiert vom KI-Boom und den gestiegenen Computerchip-Preisen.

08.01.2026

Samsungs Geschäftsbericht für Q1 übertrifft Erwartungen
Elektronik

Samsungs Geschäftsbericht für Q1 übertrifft Erwartungen

Mit seinen jüngsten Zahlen kann der Elektronikriese aus Südkorea den Markt positiv überraschen. Doch der Anstieg des Gewinnes dürfte in Teilen auf einem einmaligen Effekt beruhen.

08.04.2025

Samsung verzeichnet überraschend starke Gewinne
Elektronikkonzern

Samsung verzeichnet überraschend starke Gewinne

Die Geschäftszahlen beim südkoreanischen Elektronikkonzern schlagen die Erwartungen des Marktes. Als Branchenführer profitiert Samsung vor allem vom Boom bei Künstlicher Intelligenz.

31.07.2024