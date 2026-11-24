Paris (dpa) - Der Pharmahersteller Sanofi will das US-Biotechunternehmen Insmed in einem Milliarden-Deal übernehmen. Die Franzosen bieten 175 Dollar je Aktie. Dies entspreche einer Unternehmensbewertung von rund 41 Milliarden Dollar (37,6 Mrd. Euro), die in bar gezahlt würden, teilte Sanofi in Paris mit. Der Kauf soll sich ab 2028 positiv auf das Ergebnis je Aktie von Sanofi auswirken. Gerüchte über einen bevorstehenden Kauf hatte es bereits in der vergangenen Woche gegeben.

Die Übernahme von Insmed ergänze das Portfolio von Sanofi in den Bereichen Immunologie und seltene Krankheiten, erklärte der Konzern. Sanofi erhalte Zugang zu zwei bereits vermarkteten Produkten - die jeweils die erste Therapieoption für die jeweilige Erkrankung darstellten - sowie zu weiteren Entwicklungskandidaten. Das stärke die Wachstumsaussichten sowie die eigene Position im Bereich Atemwegserkrankungen.

«Diese Übernahme ist ein wichtiger strategischer Schritt, um unseren Wachstumskurs mittel- und langfristig deutlich zu beschleunigen und unsere Pipeline in der mittleren und frühen Entwicklungsphase weiter zu stärken», sagte Sanofi-Chefin Belen Garijo, die den Konzern seit Mai steuert. «Insmed ergänzt unsere bereits erfolgreiche Präsenz im Bereich Atemwegserkrankungen durch ein hochdifferenziertes Produktportfolio, eine starke wissenschaftliche Basis und nachgewiesene kommerzielle Erfolge», ergänzte die Managerin.

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