Siemens erwartet keine Probleme durch Nvidia-Krise

München (dpa) - Die Krise rund um Nvidia-Chef Jensen Huang macht Siemens-Chef Roland Busch wenig Sorgen, obwohl der Münchner Konzern eng mit dem US-Unternehmen kooperiert. «Wir reden hier über eine relativ große Firma, auch mit einem großen Team», betont Busch. Die Tagesarbeit finde mit anderen Menschen statt, beispielsweise dem Manager Rev Lebaredia. «Die Projekte, die wir da haben, laufen unabhängig davon weiter.»

Die Frage, wie es mit der Führung bei Nvidia weitergehe, müsse sich der dortige Aufsichtsrat stellen. «Aber die Firma wird so oder so weiterlaufen.» Er glaube, «dass wir an dieser Stelle das zu sehr projizieren auf eine Person», sagte Busch. Das liege sicher auch am Hype. Aber die Arbeit von Siemens mit Nvidia finde «zwei, drei Ebenen darunter statt». Letztlich sei es eine Partnerschaft zwischen Unternehmen und er glaube, dass die aktuellen Vorgänge keinen Einfluss darauf haben werden.