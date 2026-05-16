Saisongemüse

So günstig ist regionaler Spargel aktuell zu haben

Die Preise waren zu Beginn der Saison noch deutlich höher. Spargelliebhaber können jetzt besonders günstig die weißen Stangen kaufen. Wie die Preise derzeit liegen.

Derzeit bekommen Verbraucher Spargel so günstig wie sonst nicht in der Saison. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Derzeit bekommen Verbraucher Spargel so günstig wie sonst nicht in der Saison. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Verbraucher können derzeit regionalen Spargel zu vergleichsweise niedrigen Preisen kaufen - die Talsohle der Saison ist erreicht. «Wir sind in einer Phase, wo die Verbraucher aktuell am günstigsten Spargel einkaufen können», sagte Claudio Gläßer, Marktanalyst bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. Zu Beginn dieser Woche bewegten sich demnach die Preise für 500-Gramm-Packungen weißer Spargel aus Deutschland in den Supermärkten je nach Sortierung in einer Spanne von 3,49 Euro bis 5,55 Euro. 

Bild

Bei anderen Qualitäten, Packungsgrößen und Verkaufsstellen könnten die Preise jedoch sowohl darunter als auch darüber liegen, sagte Gläßer. Für Spargelliebhaber könne es auch durch Einzelaktionen in der kommenden Woche noch günstigere Angebote geben. 

Preise leicht über dem Vorjahr 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vergangene Woche kostete das Kilogramm weißer Spargel aus Deutschland laut Gläßer im Schnitt 8,49 Euro. Dies sei rund fünf Prozent über dem Vorjahreswert gewesen. Drei Wochen zuvor lag der Kilopreis im Schnitt demnach noch bei 10,94 Euro. Insgesamt hätten die Preise in der Saison bisher nur minimal über denen im vergangenen Jahr gelegen. 

Bild

Zur Hälfte der Spargelsaison, die traditionell am 24. Juni endet, sieht der Experte eine solide Nachfrage bei den Verbrauchern. «Der Anteil der Haushalte, die weißen Spargel aus Deutschland kauften, reicht aber nicht in jeder Woche an die Werte der Vorjahre heran.» Dafür kauften die Menschen wiederum vor Feiertagen oder etwa rund um dem Muttertag vergangene Woche mehr Spargel ein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frühstart zur Spargelsaison in Hessen
Gemüseernte

Frühstart zur Spargelsaison in Hessen

Die Zeit für Spargelliebhaber beginnt. Auf den hessischen Feldern rollt die Ernte an und erste Stangen gibt es auch schon zu kaufen.

25.03.2026

Jetzt können Verbraucher günstig Spargel kaufen
Lebensmittel

Jetzt können Verbraucher günstig Spargel kaufen

Die Hälfte der Spargelsaison ist vorüber, die Preise sind stetig gesunken. Teils gibt es das Pfund schon für wenige Euro - doch vermutlich nicht für lange Zeit.

17.05.2025

Jetzt können Verbraucher günstig Spargel kaufen
Lebensmittel

Jetzt können Verbraucher günstig Spargel kaufen

Die Hälfte der Spargelsaison ist vorüber, die Preise sind stetig gesunken. Teils gibt es das Pfund schon für wenige Euro - doch vermutlich nicht für lange Zeit.

17.05.2025

Spargelsaison beginnt – erster Spargel in Teilen Badens
Verbraucher

Spargelsaison beginnt – erster Spargel in Teilen Badens

Spargel und Erdbeeren sind Symbole für den Frühling - und werden auch deswegen sehnsüchtig erwartet. Etwa in Nordbaden können sich die Menschen bereits über regionalen Spargel freuen.

25.03.2025

Spargel wohl ab Mitte März - «kein superfrüher Start»
Ernte

Spargel wohl ab Mitte März - «kein superfrüher Start»

Genießer erwarten sehnsüchtig den ersten Spargel. Doch in diesem Jahr müssen sich Spargelliebhaber noch etwas gedulden.

01.03.2025