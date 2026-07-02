Urabstimmung abgebrochen

Tarifabschluss bei Postbank - Streiks abgewendet

Kunden der Postbank müssen doch keine Streiks der Belegschaft fürchten. Die Gewerkschaften einigten sich mit dem Arbeitgeber in letzter Minute auf einen Kompromiss.

Bei der Deutsche-Bank-Tochter Postbank wurde ein Tarifkompromiss erreicht. Foto: A. Dedert/M. Skolimowska/dpa
Bei der Deutsche-Bank-Tochter Postbank wurde ein Tarifkompromiss erreicht.

Frankfurt/Bonn (dpa) - Mit einem Tarifkompromiss haben Gewerkschaften und Arbeitgeber Streiks bei der Postbank in letzter Minute abgewendet. Verdi bricht nach eigenen Angaben eine bereits laufende Urabstimmung über mögliche Arbeitskampfmaßnahmen bei der Postbank ab, die zur Deutschen Bank gehört.

Nach übereinstimmenden Angaben läuft der neue Tarifvertrag über 28 Monate. Er bringt den rund 9.000 Beschäftigten in zwei Stufen höhere Gehälter. Sofort steigen die Entgelte für alle Beschäftigten pauschal um 175 Euro, was insbesondere den unteren Einkommensgruppen zugutekommt. Im Schnitt entspricht das 4,5 Prozent mehr Geld, wie Verdi berechnet hat. 

Zum Juli 2027 folgt dann eine prozentuale Erhöhung um 2,9 Prozent. Die Vergütungen der Auszubildenden sollen insgesamt um 150 Euro steigen. Die Übernahmevereinbarung für sie wurde bis 2028 verlängert. Auch wurde laut Verdi das Vertriebsnetz mit mindestens 300 Filialen und 13 digitalen Beratungszentren bis März 2028 gesichert.  

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Warnstreiks und Urabstimmung

Mit Verweis auf die Milliarden-Gewinne der Konzernmutter Deutsche Bank hatte Verdi für die Beschäftigten bei einer Laufzeit von zwölf Monaten acht Prozent mehr Geld verlangt, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen.

Nach drei Verhandlungsrunden und Warnstreiks hatte Verdi die Gespräche zunächst für gescheitert erklärt und eine Urabstimmung eingeleitet, die an diesem Freitag (3. Juli) enden sollte. Dazu kommt es jetzt nach dem Kompromiss in der vierten Runde nicht mehr. Stattdessen sollen die Beschäftigten bis zum 24. Juli über die Annahme des Tarifergebnisses entscheiden, erläuterte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck.

Die Deutsche Bank bezeichnete die Einigung als «Abschluss mit Augenmaß». Er schaffe Sicherheit für die Beschäftigten, lasse der Bank aber die nötige Flexibilität für den Umbau des Privatkundengeschäfts. Auf den Finanzausblick habe der Abschluss keine Auswirkung. An den Verhandlungen waren auch die Gewerkschaften Komba und DPVKOM beteiligt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verdi bereitet unbefristete Streiks bei der Postbank vor
Tarifverhandlungen gescheitert

Verdi bereitet unbefristete Streiks bei der Postbank vor

Drohen Postbank-Kunden bald längere Wartezeiten am Schalter? Die Gewerkschaft Verdi erklärt die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bank für gescheitert. Nun soll es nicht bei Warnstreiks bleiben.

16.06.2026

Verdi droht Deutsche Bank mit Warnstreiks bei Postbank
Tarifverhandlungen

Verdi droht Deutsche Bank mit Warnstreiks bei Postbank

Die Gewerkschaft fordert deutliche Gehaltszuwächse bei der Postbank. Doch die Tarifrunde mit der Konzernmutter Deutsche Bank stockt. Nun droht Verdi mit Warnstreiks, die auch Kunden treffen könnten.

15.04.2026

Gewerkschaften

Postbank-Tarifstreit: Urabstimmung über unbefristete Streiks

Der Tarifstreit bei der Postbank verschärft sich nach der ergebnislosen vierten Verhandlungsrunde. Gewerkschaften drohen mit unbefristeten Streiks.

17.04.2024

Tarifstreit

Verdi will Warnstreiks bei Postbank «massiv ausweiten»

Kundinnen und Kunden der Postbank könnten bald wieder vor verschlossenen Filialen stehen. Der Tarifstreit um längeren Kündigungsschutz und höhere Gehälter ist weiterhin nicht gelöst.

19.03.2024

Tarifkonflikt

Verdi: In Hessen 51 Postbank-Filialen von Streiks betroffen

Verbraucher könnten in Hessen vergeblich vor Postbank-Filialen stehen. Mit weiteren Warnstreiks will die Gewerkschaft in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck erhöhen.

05.03.2024