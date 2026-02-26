Verkehr

Tarifeinigung bei der Autobahn GmbH

Warnstreiks bei der Autobahn GmbH hatten in den vergangenen Wochen zu Verkehrsbehinderungen geführt. Weitere Aktionen sind nun vom Tisch.

Die rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH bekommen mehr Geld. Foto: Daniel Vogl/dpa
Die rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH bekommen mehr Geld.

Berlin (dpa) - Für die rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH gibt es eine Tarifeinigung. Das teilten die bundeseigene Gesellschaft sowie die Gewerkschaften Verdi und dbb Beamtenbund mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der dbb Beamtenbund sprach von einem tragfähigen Ergebnis. Dieses sehe im Kern eine Steigerung der Einkommen in drei Schritten um insgesamt 7,8 Prozent vor, mindestens aber um insgesamt 360 Euro. In vielen Bereichen würden die Einkommen spürbar verbessert, zudem etwa Zuschläge für Schichtarbeit angehoben. Verdi betonte, da sich die Mindestbeträge in den unteren Lohngruppen prozentual stärker auswirkten, liege das Gesamtvolumen der Tabellenerhöhung sogar noch etwas höher bei 8,7 Prozent. Die Gesamtlaufzeit des Tarifvertrags beträgt 26 Monate.

Sebastian Mohr, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Autobahn GmbH des Bundes, nannte den Tarifabschluss einen entscheidenden Baustein für die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit der Autobahn GmbH. 

«Das ist ein wirklich gutes Ergebnis für die Beschäftigten - und es ist ein Ergebnis, das sie sich selbst erkämpft haben», sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Die Autobahn GmbH stehe vor Milliardeninvestitionen und leide zugleich unter Personalmangel. Umso wichtiger sei ein solcher Abschluss, der Fachkräfte halten und neue anziehen könne. 

Die Gewerkschaften hatten mit Warnstreik den Druck erhöht. Deswegen war es in mehreren Regionen Deutschlands in den vergangenen Wochen zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Warnstreik und Schneefälle treffen Pendler
Tarife

Warnstreik und Schneefälle treffen Pendler

Warnstreik, heftige Schneefälle und S-Bahn-Störung – für viele Pendler hat der Tag in Frankfurt und anderen Städten schwierig begonnen.

19.02.2026

Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Tarifkonflikt

Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn

Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.

16.02.2026

Tarifeinigung für öffentlichen Nahverkehr mit Verdi
Hessen

Tarifeinigung für öffentlichen Nahverkehr mit Verdi

Die Wochenarbeitszeit von Beschäftigten kommunaler Bussen und Bahnen in Hessen soll auf 38 Stunden sinken. Nach verhärteten Fronten erzielen Verdi und Arbeitgeber ein Tarifergebnis.

16.04.2024

Tarifstreit

Verdi: Mehrtägiger Warnstreik der Tüv-Beschäftigten

Die Gewerkschaft Verdi will mit Aktionen in zehn Bundesländern die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Prüfgesellschaften voranbringen.

29.06.2023

Nahverkehr

Nächster Verdi-Warnstreik bei Bus und Bahn

Die Streikwelle in der öffentlichen Infrastruktur geht weiter. Nun ruft Verdi die Beschäftigten einiger regionaler Verkehrsunternehmen zu Warnstreiks auf.

24.04.2023