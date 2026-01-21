Bild
Produktion

VW will mit Marken-Umbau eine Milliarde Euro sparen

Weniger Vorstände, mehr Effizienz: VW bündelt zentrale Bereiche und setzt auf schnellere Abläufe. Wie der Konzern seine Sparziele bei den Massenmarken erreichen will.

Neue Exemplare des VW-Elektrobusses ID.Buzz. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Neue Exemplare des VW-Elektrobusses ID.Buzz. (Archivbild)

Wolfsburg (dpa) - Der VW-Konzern baut seine Massenmarken um und will damit in den kommenden Jahren viel Geld in der Produktion einsparen. Die Neuordnung in der Organisation führe allein im Produktionsbereich zu Einsparmöglichkeiten von zusammengenommen einer Milliarde Euro bis 2030, teilte der Autobauer am Mittwoch in Wolfsburg mit. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

So sollen die Zentralbereiche Produktion, Technische Entwicklung und Einkauf in einem gemeinsamen markenübergreifenden Markengruppenvorstand gebündelt werden. Damit einher geht auch eine deutliche Reduzierung der bisherigen Vorstandsposten in den Marken der Gruppe. Zuvor hatte die Branchenzeitung «Automobilwoche» darüber berichtet.

Weniger Vorstandsposten bei den einzelnen Marken 

Die einzelnen Marken Skoda, Seat/Cupra und die Lieferwagensparte VW Nutzfahrzeuge (VWN) werden von jeweils nur noch vier regulären Vorständen geführt. Das neue Steuerungsmodell senke die Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder in der Markengruppe um etwa ein Drittel, hieß es.

«Der neue Markengruppenvorstand bringt mehr Schnelligkeit und Steuerung im Sinne des markenübergreifenden Optimums», sagte VW-Pkw-Chef Thomas Schäfer, der auch die gesamte Massenmarkengruppe leitet. Das neue Steuerungsmodell startet in diesem Januar und soll bis zum Sommer vollständig umgesetzt sein.

Europas größter Autobauer hatte den Umbau seiner Massenmarken unter anderem mit einem großen Sparprogramm bei der renditeschwachen Kernmarke VW lanciert. Als Teil der Bestrebungen von Konzernchef Oliver Blume werden in Deutschland bei VW 35.000 Arbeitsplätze bis 2030 abgebaut.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Serie von Bränden und Explosionen - Ermittlungen gebündelt
Schwere Straftaten

Serie von Bränden und Explosionen - Ermittlungen gebündelt

Es begann mit einem Sprengsatz vor einer Pizzeria in Offenbach, es folgten weitere Taten. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus, zwei junge Tatverdächtige sind gefasst.

08.08.2025

Terrorermittlungen: Neues Zentrum für Staatsschutzverfahren 
Baden-Württemberg

Terrorermittlungen: Neues Zentrum für Staatsschutzverfahren 

Bei großen Terrorverfahren sollen in Baden-Württemberg künftig spezialisierte Staatsanwälte die Ermittlungen führen. Damit will das Land auch schneller werden.

18.02.2025

Neue Aufsichtsratschefin und Vorstände bei Deutscher Börse
Umbau bei Börsenbetreiber

Neue Aufsichtsratschefin und Vorstände bei Deutscher Börse

Deutschlands größter Börsenbetreiber besetzt gleich mehrere hochrangige Posten neu. Einen Wechsel gibt es an der Aufsichtsratsspitze und in zwei Vorstandressorts. Ein Manager kommt von Thyssenkrupp.

05.12.2024

Nutzfahrzeuge

Betriebsratschef: Sparziele von Daimler Truck unrealistisch

Um 15 Prozent will Daimler Truck seine Fixkosten bis 2025 im Vergleich zu 2019 senken. Betriebsratschef Michael Brecht hält das für unrealistisch. Und fordert deutlich mehr Investitionen.

06.01.2024

Handel

Online-Riese Alibaba plant Aufspaltung in sechs Bereiche

Der chinesische Online-Konzern Alibaba ist in den vergangenen Jahrzehnten rasant gewachsen - doch dann geriet er ins Visier chinesischer Behörden. Nun teilt sich der Gigant in sechs «Baby-Babas» auf.

28.03.2023