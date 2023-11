Was wird aus Galeria? Warenhauskonzern in der Endlos-Krise

Essen (dpa) - Es ist erst ein paar Wochen her, da war der Optimismus groß. «Wir erwarten ein ziemlich starkes Jahr», sagte der Chef der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, Olivier van den Bossche, Ende Oktober dem «Handelsblatt». Durch den Schutzschirm sei Galeria schlanker aufgestellt als früher.

Der Blick nach vorn dürfte van den Bossche seit dieser Woche nicht mehr so leicht fallen. Seit der Insolvenz-Ankündigung der Signa Holding am Mittwoch schauen Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr denn je in eine unsichere Zukunft.