Reparaturarbeiten

Zwei Wochen lang kein Bahn-Fernverkehr über den Brenner

Der Brenner ist für Autos und die Bahn eine wichtige Nord-Süd-Verbindung in den Alpen. Jetzt wird die Strecke zwischen Innsbruck und Bozen vom 17. Juli bis 1. August gesperrt - mit Folgen.

Wegen Sanierungsarbeiten wird der Bahnverkehr über den Brenner vom 17. Juli bis 1. August eingestellt. (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa
Wegen Sanierungsarbeiten wird der Bahnverkehr über den Brenner vom 17. Juli bis 1. August eingestellt. (Archivbild)

Innsbruck (dpa) - Die Bahnstrecke über den Brenner ist vom 17. Juli bis 1. August wegen Sanierungs- und Reparaturarbeiten nicht befahrbar. Reisende müssten zwischen Innsbruck und Bozen auf einen Schienenersatzverkehr ausweichen, teilten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) mit. In den Bussen sei das Mitnehmen von Fahrrädern nicht möglich. 

Die Fahrzeit verlängere sich - abhängig von der Verkehrslage auf der Brenner-Autobahn - um etwa 30 Minuten, sagte ein ÖBB-Sprecher. Der Güterverkehr werde großräumig umgeleitet.

Zehn Fernverbindungen täglich betroffen

Der Brenner zwischen Österreich und Italien ist für den Auto- wie für den Bahnverkehr die wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Alpen. Auf der Strecke verkehren nach Angaben der ÖBB täglich zehn Fernzüge von und nach Italien.

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Auf italienischer Seite seien Reparaturarbeiten in diesem Zeitraum schon länger geplant gewesen, hieß es. Die auch in Österreich nötigen Sanierungen würden nun auf das Zeitfenster vorgezogen, in dem ohnehin kein Bahnverkehr möglich gewesen wäre.

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