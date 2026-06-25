Wissenschaft

Forschungszentrum: KI kann Fluglotsen produktiver machen

KI soll die Effizienz im Luftverkehr steigern: Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt haben einen digitalen Fluglotsen entwickelt sowie ein Assistenzsystem für Piloten.

Einem Forschungsprojekt nach kann KI Fluglotsen unterstützen. (Archivbild.) Foto: picture alliance / dpa
Einem Forschungsprojekt nach kann KI Fluglotsen unterstützen. (Archivbild.)

Hamburg (dpa) - Einem Forschungsvorhaben zufolge kann Künstliche Intelligenz (KI) Fluglotsen produktiver machen und Piloten unterstützen. «In Simulationen zeigte sich, dass menschliche und digitale Fluglotsen ihre Aufgaben effizient aufteilen können», teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit. Das Forschungszentrum hatte das vierjährige Projekt angestoßen. Die Ergebnisse wurden in Hamburg vorgestellt. 

Unterstützt von KI-Systemen sei es Fluglotsen in Simulationen gelungen, ein bis zu 25 Prozent höheres Verkehrsaufkommen zu bewältigen als höchstens vorgesehen, heißt es. Nach Bewertung des DLR ist das Ergebnis relevant, weil Verkehrszahlen zunehmen und Personalkapazitäten der Flugsicherung abnehmen. KI-Systeme könnten den Luftverkehr effizienter machen.

Die Forscher des DLR haben außer einem digitalen Fluglotsen ein Assistenzsystem für Piloten entwickelt, das ihnen bei der Auswahl alternativer Flugrouten und geeigneter Ausweichflughäfen helfen kann.

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