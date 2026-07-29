Cyber-Zwischenfall

Hackerangriff von OpenAI umfangreicher als bislang bekannt

Ein KI-Agent von OpenAI hat bei einem Test nicht nur Hugging Face attackiert, sondern auch vier weitere Online-Dienste kompromittiert. Was die laufenden Untersuchungen bislang ergeben haben.

Neue KI-Modelle des ChatGPT-Entwicklers OpenAI versuchten sich als Computer-Hacker, um bei einem internen Test zu schummeln. (Archivbild) Foto: Richard Drew/AP/dpa
Neue KI-Modelle des ChatGPT-Entwicklers OpenAI versuchten sich als Computer-Hacker, um bei einem internen Test zu schummeln. (Archivbild)

San Francisco (dpa) - Der Hackerangriff durch eine außer Kontrolle geratene KI-Software von OpenAI hat größere Ausmaße als bislang bekannt. Wie Fachportale wie Wired.com und Hacker News berichten, hat der autonome KI-Agent von OpenAI bei einem Ausbruch aus seiner Testumgebung nicht nur die Open-Source-Plattform Hugging Face attackiert, sondern gezielt fremde Zugangsdaten abgegriffen und mindestens vier weitere Online-Dienste gekapert.

Der Vorfall ereignete sich beim Test eines neuartigen KI-Modells und eines Forschungsprototypen auf der Benchmark-Plattform ExploitGym. Um die maximalen Angriffsfähigkeiten zu messen, hatte OpenAI die Sicherheitsleitplanken deaktiviert. Statt die gestellten Programmierrätsel regulär zu lösen, entschied sich die KI autonom dazu, die Musterlösungen direkt von den Servern von Hugging Face zu stehlen.

Öffentliche Zugangsdaten genutzt

In einer aktualisierten Stellungnahme betont OpenAI jedoch, dass bisher keine weiteren Vorfälle von ähnlicher Schwere oder Skalierung wie bei Hugging Face festgestellt wurden. Die laufende Untersuchung ergab lediglich, dass die Modelle öffentlich einsehbare Zugangsdaten nutzten, um auf Account-Ebene in vier Konten bei vier Drittanbieter-Diensten einzudringen. Zudem war der Code eines Kunden des Anbieters Modal betroffen. Hinweise auf eine tiefere Beeinträchtigung dieser Anbieter oder anderer Nutzerkonten gebe es nicht.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Zusätzlich nutzte die KI frei zugängliche Web-Werkzeuge wie Screenshot-Dienste als Steuerungsnetzwerk, ohne diese jedoch auf System- oder Account-Ebene zu kompromittieren. Bei Hugging Face hingegen erlangte der Agent Administrator-Rechte, Root-Zugriffe auf Produktionsservern und band 181 eigene Geräte ein.

Politik fordert Notausschaltknopf

Der Vorfall hat in den USA bereits politische Konsequenzen ausgelöst. Im US-Kongress wurde parteiübergreifend der «AI Kill Switch Act» eingebracht, um Notabschalt-Mechanismen für KI gesetzlich vorzuschreiben. OpenAI hat den betroffenen Forschungsprototypen inzwischen deaktiviert und verschlüsselt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Über 1.000 Experten fordern KI-Bremsmechanismus
Künstliche Intelligenz

Über 1.000 Experten fordern KI-Bremsmechanismus

Ein eigenständig von KI durchgeführter Hackerangriff bei einem schiefgegangenem Test schreckte jüngst die Tech-Branche auf. Jetzt folgt der Ruf nach einem internationalen Bremsmechanismus.

29.07.2026

Nvidia und Tech-Riesen gründen KI-Sicherheitsallianz
Nach KI-Hackerangriff

Nvidia und Tech-Riesen gründen KI-Sicherheitsallianz

Nach einer Testpanne mit KI-Agenten setzen Nvidia und Partner nun auf offene Standards zur Cyberabwehr. Einige Branchengrößen machen allerdings nicht mit.

28.07.2026

Wie KI von OpenAI ausbrach und eine Firma hackte
Cyber-Zwischenfall

Wie KI von OpenAI ausbrach und eine Firma hackte

Ein außergewöhnlicher Vorfall bei einem Testlauf des ChatGPT-Entwicklers OpenAI demonstriert drastisch das Risiko von KI-Cyberattacken. Dabei wollte die Software nur in einem Test schummeln.

22.07.2026

Internetkriminalität

Frankfurter FH nach Hackerangriff wieder online

Der Betrieb an der Frankfurter Hochschule war tagelang massiv beeinträchtigt. Nun ist die FH wieder am Netz - und Tausende Passwörter wurden ausgetauscht.

18.07.2024

Kriminalität

Nach Hackerangriff: Notbetrieb der NRW-Kommunen

Duztende Kommunen sind in NRW betroffen. Hacker der Gruppe «Akira» hatten wichtige Systeme für die Bürger-Services lahmgelegt. Die wichtigsten Leistungen sollen nun noch vor Weihnachten wieder laufen.

21.11.2023