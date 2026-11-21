Augsburg (dpa) - In zahlreichen Hausarzt-Praxen besteht einem Medienbericht zufolge derzeit ein Mangel an Grippe-Impfstoff. «Teilweise wurde der Impfstoff viel zu spät geliefert, teilweise nicht in der bestellten Menge», sagte die Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Nicola Buhlinger-Göpfarth, der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag).

Momentan ist Hochzeit für Grippeimpfungen. Das Robert Koch-Institut empfiehlt, die jährliche Grippeimpfung von Oktober bis Mitte Dezember durchführen zu lassen. Die Impfung sollte also vor Beginn der Grippewelle wirken, die meist nach dem Jahreswechsel ihren Höhepunkt erreicht. Die Impfempfehlung gilt für alle Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranke, Schwangere, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, medizinisches Personal und weitere Gruppen.

Institut gibt weniger Impfstoff-Dosen frei

Hintergrund für den Mangel an Impfstoff in den Arztpraxen ist eine Verzögerung bei der Produktion und Freigabe der Impfstoffe durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Ein Sprecher des Instituts bestätigte der Zeitung, dass in diesem Jahr später mit der Prüfung und Freigabe der Chargen begonnen worden sei. Einen bundesweiten Lieferengpass sehe er aber nicht.

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Einer Online-Grafik des Instituts ist zu entnehmen, dass die Zahl der geprüften Dosen in den vergangenen Monaten deutlich unter denen der Vorjahre lag - nun aber mittlerweile gleichgezogen ist. Demnach sind 20,2 Millionen Dosen freigegeben.

Arztpraxen, die derzeit über keinen Grippe-Impfstoff verfügen, müssen nach Angaben der Verbandschefin viele Apotheken abtelefonieren, um noch verfügbaren Impfstoff aufzutreiben. Entsprechend würden Impftermine verschoben. «Das behindert ganz konkret die Impfkampagne - und das, obwohl die Impfquoten ohnehin viel zu niedrig sind», sagte Buhlinger-Göpfarth der «Augsburger Allgemeinen».

Arztpraxen müssen ein Dreivierteljahr vorher bestellen

Ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände erklärte der Zeitung, die Versorgung mit Grippe-Impfstoff sei grundsätzlich sichergestellt - auch wenn er vereinzelt vergriffen sein sollte.

Schon im vergangenen Jahr fehlte der Impfstoff gegen Influenza in manchen Hausarztpraxen. Dem Hausärztinnen- und Hausärzteverband zufolge war die Nachfrage damals vergleichsweise hoch, unter anderem wegen einer frühen Grippewelle. Deswegen fehlten bereits Mitte Dezember Grippe-Impfstoffe.