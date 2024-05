Klimasatellit der Nasa gestartet

Mahia/Neuseeland (dpa) - An Bord einer Electron-Rakete ist in Neuseeland der erste von zwei Klimasatelliten der «Prefire»-Mission der US-Weltraumbehörde Nasa gestartet. Der Satellit hob am Samstag um 9:41 Uhr deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof der Mahia-Halbinsel auf der neuseeländischen Nordinsel ab, wie die Nasa mitteilte. Der zweite Satellit soll in den kommenden Tagen folgen.