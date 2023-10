Start der Raumsonde «Psyche» verschoben

Cape Canaveral (dpa) - Der Start der Raumsonde «Psyche» in Richtung eines gleichnamigen Asteroiden ist wegen schlechten Wetters um einen Tag auf Freitag verschoben worden. Das teilte die Nasa in der Nacht auf Donnerstag mit. An Bord einer «Falcon Heavy»-Rakete vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk soll «Psyche» am Nachmittag (16.19 Uhr) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abheben.