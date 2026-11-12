Telefonangst – und warum man sie nicht wegdrücken sollte

Koblenz (dpa) - Ein Arzttermin, eine Wohnungsanfrage oder die Krankmeldung beim Arbeitgeber: Für Annika aus Koblenz waren Telefonate lange eine große Hürde. Schon vor dem Wählen der Nummer steigerte sich die 28-jährige Studentin so sehr in ihre Angst hinein, dass sie Herzrasen bekam, ihre Hände schwitzten und sie schließlich weinte. Manchmal ging sie sogar lieber krank zur Arbeit, statt sich telefonisch abzumelden.

Mit dieser Angst ist Annika nicht allein. Ein Forschungsprojekt an der Universität Koblenz beschäftigt sich damit, warum manche Menschen Telefonate als belastend erleben und wie sie besser damit umgehen können. «Wir haben die Studie gestartet, weil wir merken, es ist ein wachsendes Problem. Gerade in jüngeren Generationen ist es weit verbreitet», sagt Lea-Christin Wickord, die das Projekt am Labor für digitale Medien zusammen mit Claudia Quaiser-Pohl leitet.

Für die kleine Untersuchung wertete das Team die Daten von 142 Menschen im Alter zwischen 14 und 68 Jahren aus. Dabei stellten die Forschenden bei jüngeren Menschen eine stärkere Telefonangst fest als bei älteren. Frauen waren den ersten Erkenntnissen zufolge stärker betroffen als Männer.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Telefonangst ist keine eigenständige medizinische Diagnose, wie Wickord erklärt. Sie kann im Zusammenhang mit einer sozialen Angststörung auftreten, bei der Betroffene etwa befürchten, von anderen negativ bewertet zu werden. Manche Menschen haben jedoch ausschließlich beim Telefonieren Angst und kommen in anderen sozialen Situationen gut zurecht.

Foto: ---/Lea-Christin Wickord/dpa Forscherin Lea-Christin Wickord sieht in der Telefonangst ein wachsendes Problem.

«Im Teenageralter war es ganz schlimm»

«Früher, im Teenageralter, war es ganz schlimm. Da ging es wirklich gar nicht, und ich habe auch Heulkrämpfe bekommen», erzählt Annika. Mittlerweile sei es besser, weil sie als Erwachsene im Alltag nicht immer um Telefonate herumkomme.

Mit Freunden telefoniere sie heute kaum noch. Und dabei geht es nicht nur um die eine Seite der Leitung: «Ich fände es tatsächlich übergriffig, wenn plötzlich einfach irgendwer anrufen würde. Meine Freunde wahrscheinlich auch», meint Annika. «Wenn man mal telefoniert, macht man vorher einen Termin aus, was eigentlich kaum vorkommt. Einfach so anzurufen, macht man eher nur in Notfällen.»

Besonders schwer fallen ihr Gespräche mit fremden Menschen. Sobald es um Arztpraxen, Vermieter oder Internetanbieter ging, habe sie sich überwinden müssen. «Die größte Angst ist immer, dass ich Leute gerade dann erwische, wenn sie keine Zeit haben oder von meinem Anruf genervt sein könnten», sagt sie. Wie stark Telefonangst das Leben einschränken kann, hat Annika selbst erlebt: Sie habe schon auf Wohnungsanfragen verzichtet, wenn Vermieter einen Anruf verlangten.

Klingeln, dann Kontrollverlust?

Ein wichtiger Faktor ist nach den Erkenntnissen des Koblenzer Forschungsteams das Gefühl, eine Situation selbst beeinflussen zu können. «Wenn ich das Gefühl habe, ich kann schlecht oder ich kann gar nicht darüber bestimmen, wie etwas funktioniert, dann habe ich eine viel größere Telefonangst», erklärt Wickord. Wer dagegen glaube, den Ablauf eines Gesprächs selbst steuern zu können, empfinde weniger Angst. Auch extrovertierte Menschen seien seltener betroffen. Eingehende Anrufe wurden in der Untersuchung als weniger unangenehm bewertet als ausgehende.

Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa Gerade Jüngere sind nach ersten Erkenntnissen von Telefonangst betroffen. (Symbolbild)

Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Nadine Wolf, die inzwischen am Universitätsklinikum Ulm arbeitet, erklärt die Angst mit der spontanen sozialen Interaktion, die ein Telefonat erfordert. In ihrer Zeit am Universitätsklinikum Heidelberg hatte sie die Leitung einer Studie zu Smartphone-Nutzung und Telefonangst übernommen.

Betroffene können ihrer Ansicht nach befürchten, nicht schnell genug zu reagieren, zu stottern oder ihre Gedanken nicht verständlich auszudrücken. Weil Mimik und Gestik fehlten, müsse die Verständigung vollständig über die Sprache funktionieren. In Chats und E-Mails lasse sich eine Antwort in Ruhe formulieren, verändern oder verschieben. Für einen Anruf schriftlich einen Termin ausmachen, so wie auch Annika es berichtet, wird laut Wolf in manchen Kreisen als «digitale Höflichkeit» bezeichnet.

Rangehen - an die Angst

Wer gefürchtete Situationen dauerhaft vermeide, könne die Angst langfristig verstärken, sagt Wolf. Bei ausgeprägter Telefonangst könne es deshalb helfen, das Telefonieren schrittweise zu üben. Betroffene könnten sich zunächst einfache Situationen vornehmen, Stichpunkte notieren oder einen einleitenden Satz vorbereiten. Wenn die Angst den Alltag deutlich einschränke, sei ärztlicher Rat sinnvoll.

Auch Annika hat Wege gefunden, mit ihrer Angst umzugehen. Statt lange vor dem Handy zu sitzen und mit sich zu ringen, versucht sie inzwischen, Anrufe möglichst direkt zu erledigen. Außerdem kündigt sie ihrem Freund vorher an, dass sie telefonieren wird. Das helfe ihr, den Schritt tatsächlich zu machen. Ganz verschwunden ist die Angst aber nicht. «Ich habe immer noch schwitzige Hände und auch die Angst, dass ein Gespräch vielleicht ins Stocken kommt», sagt die junge Frau.