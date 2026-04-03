Golf-Superstar

Woods nach Unfall: «Habe mit dem Präsidenten telefoniert»

Alkoholtests, Befragung, Handschellen - und ein Telefonat: Die vorübergehende Festnahme von Golf-Ikone Tiger Woods kann nun jeder sehen. Die Aufnahmen der Bodycam sind veröffentlicht.

Die Unfallszene. (Archivbild) Foto: Uncredited/Martin County Sheriff's Office/AP/dpa
Die Unfallszene. (Archivbild)

Jupiter Island (dpa) - Tiger Woods hat unmittelbar nach seinem Autounfall nach eigenen Angaben «mit dem Präsidenten» telefoniert. Das geht aus Videoaufnahmen der Bodycam eines der beteiligten Polizisten hervor, die gut eine Woche nach dem Unfall des Golf-Superstars veröffentlicht wurden. Ob sich Woods dabei auf US-Präsident Donald Trump bezog, geht aus dem Video nicht hevor. Zu hören ist, wie sich Woods am Telefon verabschiedet und dann zu dem Beamten sagt: «Ich habe nur gerade mit dem Präsidenten gesprochen.»

Woods und Trump sind befreundet. In der ersten Amtszeit des US-Präsidenten bekam Woods die Presidential Medal of Freedom, den höchsten zivilen Orden der Vereinigten Staaten. Trump hatte sich nach dem Unfall geäußert und Woods als «einen sehr engen Freund» bezeichnet.

Auch die weiteren polizeilichen Maßnahmen waren auf dem laut Medienberichten vom Sheriff's Office von Martin County veröffentlichten Videomaterial zu sehen. Woods absolvierte verschiedene Tests, bekam Handschellen angelegt und seine Taschen wurden durchsucht.

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Woods beteuert Unschuld

Woods war vor einer Woche wenige Stunden nach seiner Festnahme wegen Drogenverdachts auf Kaution aus dem Gefängnis von Martin County freigelassen worden. Ein Atemalkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt. Einen Urintest habe der 15-malige Major-Sieger aber nicht machen wollen. Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden. Woods' erster Gerichtstermin soll für den 23. April angesetzt sein.

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Woods auf nicht schuldig plädiert. Nach übereinstimmenden Medienberichten sagte Woods bei der Vernehmung, dass er kurz auf sein Handy geschaut und den Radiosender in seinem Auto gewechselt habe, bevor er mit seinem Geländewagen den Anhänger eines anderen Fahrzeugs streifte und sich mit seinem Wagen überschlug.

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