Berlin (dpa) - Erwerbstätige Frauen in der Lebensmitte fühlen sich dem TK-Gesundheitsreport zufolge körperlich und psychisch deutlich stärker belastet als gleichaltrige Männer. 59,5 Prozent der berufstätigen Frauen zwischen 35 und 55 Jahren schätzten in der Befragung der Techniker Krankenkasse ihren allgemeinen Gesundheitszustand als mittelmäßig oder schlecht ein. Bei den Männern waren es rund 47 Prozent. Insbesondere schätzten gut ein Fünftel der befragten Frauen (22 Prozent) ihre mentale Gesundheit als schlecht ein, bei den Männern waren es 15 Prozent.

Für den TK-Gesundheitsreport 2026 zum Thema «Frauengesundheit in der Lebensmitte: zwischen Kind, Karriere und Wechseljahren» wurden im März 2026 bundesweit 1.512 beschäftigte Frauen und 509 Männer jeweils zwischen 35 und 55 Jahren sowie 700 Arbeitgeber vom Beratungsunternehmen DearEmployee zu Gesundheit, Care-Arbeit und Wechseljahre am Arbeitsplatz befragt. Ziel war es, herauszufinden, was Frauen in der Lebensmitte brauchen, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Leistungsträgerinnen der Gesellschaft

Frauen in der Lebensmitte seien in der Regel gut ausgebildet, berufserfahren und managten oft auch noch den Großteil des Familienalltags, sagte der Vorstandsvorsitzende der TK, Jens Baas. Ein Aspekt ist der sogenannte Care-Gap: Frauen versorgen deutlich häufiger als Männer Kinder oder pflegen Angehörige. Kämen dann die Wechseljahre etwa mit Kopf- und Nackenschmerzen, Schlafstörungen oder Erschöpfung hinzu, steige das Risiko, dass diese Frauen krank werden, in Teilzeit oder sogar früher in Rente gehen müssten. «Ganz abgesehen von der persönlichen Belastung für jede Einzelne verliert auch der Arbeitsmarkt dadurch wertvolle Fachkräfte.»

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Die Mehrfachbelastung zeige sich allerdings nicht in einem deutlich höheren Krankenstand. Mit rund 20,1 Krankheitstagen lagen die Fehlzeiten TK-versicherter Erwerbstätiger zwischen 35 und 54 Jahren im Jahr 2025 sogar leicht unter den Durchschnittswerten (21,7) über alle Altersgruppen hinweg. «Studien zeigen: Frauen reißen sich häufiger zusammen und kommen trotz gesundheitlicher Beschwerden zur Arbeit», zitiert der Gesundheitsreport Lisa Weller vom Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen.

Sind Wechseljahre Privatsache?

Dies könne langfristig dazu beitragen, dass psychische Diagnosen wie Depressionen, Belastungs- und Angststörungen neben Erkältungskrankheiten die häufigste Ursache für Fehlzeiten bei Frauen sind. Psychische Diagnosen können zudem eng mit den Wechseljahren verknüpft sein, sagte Amelie Wiedemann von DearEmployee. Diese gelten dem Report zufolge für viele Arbeitgeber und viele Arbeitnehmerinnen als Privatsache - gleichzeitig wünschen sich rund 42 Prozent der befragten Frauen, bei denen ein entsprechendes Angebot im Betrieb noch nicht besteht, einen leichteren Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit, und jeweils knapp 40 Prozent eine offene Kommunikation zu Beschwerden sowie Rückzugsmöglichkeiten bei akuten Beschwerden.