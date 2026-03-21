Iran-Krieg

United Airlines kürzt Flugplan wegen hoher Spritpreise

Die Fluggesellschaft rechnet damit, dass die Ölpreise weiter steigen und lange hoch bleiben. Unrentable Flüge werden nun ausgesetzt.

Die hohen Kerosin-Preise machten einige Flugstrecken von United Airlines unrentabel. (Archivbild) Foto: David J. Phillip/AP/dpa
Die hohen Kerosin-Preise machten einige Flugstrecken von United Airlines unrentabel. (Archivbild)

Chicago (dpa) - Die US-Fluggesellschaft United Airlines kürzt nach dem drastischen Anstieg der Spritpreise durch den Iran-Krieg ihren Flugplan. Insgesamt würden rund fünf Prozent der für dieses Jahr geplanten Kapazitäten zeitweise stillgelegt, kündigte Firmenchef Scott Kirby an. United stelle sich aktuell darauf ein, dass der Erdölpreis auf 175 Dollar (151 Euro) pro Barrel steigen und nicht vor Ende 2027 unter die Marke von 100 Dollar (86 Euro) pro Barrel sinken werde. Zugleich sei möglich, dass es nicht so schlimm kommen werde, schränkte Kirby ein.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Kerosin-Preis habe sich in den vergangenen Wochen mehr als verdoppelt, gab der United-Chef zu bedenken. Auf dem aktuellen Niveau würde das für die Fluggesellschaft zusätzliche Spritkosten von elf Milliarden Dollar jährlich bedeuten. Zugleich versicherte Kirby den Mitarbeitern, dass die Airline ein solides Finanzpolster habe und nicht an Investitionen in die Zukunft sparen wolle.

Unrentable Flüge

Rund ein Prozent der Kapazitäten falle bereits durch die aktuell ausgesetzten Flugverbindungen nach Tel Aviv und Dubai weg, hieß es. Zudem sollen in den nächsten zwei Quartalen derzeit unrentable Strecken nicht bedient werden, die etwa drei Prozent der Kapazität ausmachen. Dabei gehe es etwa um Nachtflüge oder Verbindungen an Dienstagen, Mittwochen oder Samstagen. Zusätzlich werde ein Prozent am United-Drehkreuz Chicago eingespart.

Die Ölpreise steigen aktuell, weil aus Angst vor iranischen Angriffe so gut wie keine Tanker die Straße von Hormus passieren. Die Meerenge zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist eine wichtige Route für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Iran-Krieg treibt auch in Hessen Spritpreise in die Höhe
Spritpreise

Iran-Krieg treibt auch in Hessen Spritpreise in die Höhe

Die Spritpreise in Hessen steigen: Laut ADAC-Auswertung sind die Preise für Diesel und E10 bereits am 4. März auch an den günstigsten Tankstellen teils deutlich über die 2-Euro-Marke geklettert.

07.03.2026

Condor setzt mehrere Flugverbindungen in den Nahen Osten aus
Krieg im Iran

Condor setzt mehrere Flugverbindungen in den Nahen Osten aus

Der Krieg im Nahen Osten wirbelt den Luftverkehr durcheinander. Auch die Fluggesellschaft Condor zieht Konsequenzen.

02.03.2026

Ryanair kürzt Angebot in Deutschland erneut
Luftverkehr

Ryanair kürzt Angebot in Deutschland erneut

Ryanair stört sich seit Jahren an der deutschen Luftverkehrssteuer und anderen Kosten. Zuletzt kürzte die Airline daher ihr Angebot aus Deutschland - und behält diesen Kurs nun bei.

15.10.2025

Spritpreise durch Krieg in Nahost weiter gestiegen
Nahost

Spritpreise durch Krieg in Nahost weiter gestiegen

Der Preis für Rohöl entscheidet maßgeblich darüber, was Autofahrer an der Tankstelle bezahlen. Seit dem Angriff Israels auf den Iran kennen die Preise nur eine Richtung.

14.06.2025

Kassel Airport: Türkische Fluggesellschaft streicht Flüge
Ausgedünnter Sommerflugplan

Kassel Airport: Türkische Fluggesellschaft streicht Flüge

Die türkische Airline Corendon will im Sommer nach aktuellem Stand keine Flugverbindungen mehr von Calden nach Antalya anbieten. Ein weiterer Schlag für den defizitären Kassel Airport.

20.11.2024