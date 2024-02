Vodafone beim Mobilfunk etwas im Aufwind

Düsseldorf (dpa) - Der Telekommunikationsanbieter Vodafone kommt in seinem deutschen Mobilfunkgeschäft allmählich in Tritt. Der Bestand an Mobilfunk-Vertragskunden sei im Jahresendquartal 2023 um 95.000 gewachsen, teilte das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Damit setzt sich der Aufwärtstrend fort: Im Frühjahr 2023 waren es 24.000 mehr gewesen und im Sommer 69.000. Vor einem Jahr hatte Vodafone sogar einen leichten Kundenschwund hinnehmen müssen, was unüblich ist in der aufstrebenden Branche. Mit einem Sparkurs und neuen Tarifen steuerte die Firma dagegen.