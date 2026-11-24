Berlin (dpa) - Außenminister Johann Wadephul hat sich befremdet über das Eingreifen von US-Präsident Donald Trump in die Personalpolitik des Chip-Riesen Nvidia geäußert. «Es hat mich schockiert, um ehrlich zu sein», sagte der CDU-Politiker beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung auf die Frage der Moderatorin, wie sehr ihn die jüngsten Nachrichten über Nvidia und die Entscheidung von Trump geschockt hätten. Soweit er dies beurteilen könne, habe er «eine derartige politische Einflussnahme auf ein einzelnes Unternehmen noch nie erlebt oder wahrgenommen».

Nach einem persönlichen Eingreifen von Trump hatte der Nvidia-Verwaltungsrat am Montag Nvidia-Mitgründer Jensen Huang überraschend wieder an die Unternehmensspitze zurückgeholt. Trump sagte dem TV-Sender CNBC, er habe dem Gremium zugesichert, dass die US-Regierung keine Hinweise darauf habe, dass von Huang eine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe.

Wadephul: Politik sollte sich nicht bei Unternehmen einmischen

Er habe «gewisse Zweifel, ob dies ein sehr gutes Modell für die Zukunft ist», sagte Wadephul über den Vorgang und ergänzte: «Aber okay, das hat sich in den Vereinigten Staaten von Amerika ereignet.» Es gebe genügend Gründe, die regelbasierte internationale Ordnung konsequent zu verteidigen, fügte der Bundesaußenminister hinzu. Das bedeute auch, dass sich politische Macht in freien, demokratischen und auf Regeln basierenden Staaten nicht in wirtschaftliche Aktivitäten von Unternehmen einmischen solle.

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