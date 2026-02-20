Raumfahrt

Weitere Generalprobe für bemannte Nasa-Mondmission

Mit der «Artemis 2»-Mission sollen vier Astronauten demnächst den Mond umrunden. Beim ersten großen Bodentest gab es allerdings technische Probleme. Jetzt musste ein Zweiter durchgeführt werden.

Mit der Mission «Artemis 2» sollen vier Astronauten bald in Richtung Mond fliegen. Foto: Sam Lott/NASA via AP/dpa
Mit der Mission «Artemis 2» sollen vier Astronauten bald in Richtung Mond fliegen.

Cape Canaveral (dpa) - Nach technischen Problemen bei einem ersten großen Bodentest des Raketensystems für die bemannte Mondmission «Artemis 2» hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa einen zweiten Probelauf durchgeführt. Nähere Informationen zu dessen Ergebnissen und zu einem möglichen neuen Startdatum für die Mission wollte die Behörde heute bei einer Pressekonferenz (ab 17.00 Uhr MEZ) bekanntgeben. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Bei der ersten solchen Generalprobe auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, bei der bis auf den eigentlichen Start alle Abläufe getestet werden, waren Anfang Februar Wasserstoff-Lecks aufgetreten. Daraufhin seien Dichtungen ausgetauscht worden, hieß es von der Nasa. Bei einem weiteren kleineren Test funktionierte die Wasserstoff-Befüllung im Anschluss immer noch nicht wie geplant. Daraufhin wurde ein Filtersystem ausgetauscht, das als mögliche Ursache der Probleme vermutet wurde.

Start nicht vor März

Den frühestmöglichen Starttermin für die Mission hatte die Nasa ursprünglich mit 6. Februar angegeben. Zuletzt ging die Behörde von einem Start frühestens im März aus. 

Mit der «Artemis 2»-Mission sollen noch in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen den Mond bei der etwa zehntägigen Mission umrunden. Zuletzt waren 1972 US-Astronauten auf dem Mond.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bemannte Nasa-Mondmission: Probleme auch bei weiterem Test
Raumfahrt

Bemannte Nasa-Mondmission: Probleme auch bei weiterem Test

Der erste bemannte Mondflug seit 1972 lässt auf sich warten: Bei einem ersten großen Test bereiteten Wasserstoff-Lecks Probleme, nun ein Filtersystem.

15.02.2026

Probleme bei Test: Mondmission «Artemis 2» nicht vor März
Flug muss verschoben werden

Probleme bei Test: Mondmission «Artemis 2» nicht vor März

Eigentlich hätte es in einigen Tagen losgehen sollen mit dem Flug zum Mond. Doch bei einem Test gibt es Lecks und Ausfälle. Wie gefährdet ist die bemannte Mission?

03.02.2026

Kälte in Florida - Test für Mondmission verschoben
«Artemis 2»

Kälte in Florida - Test für Mondmission verschoben

Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert sollen bald wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Das Raketensystem steht bereit - aber das Winterwetter in den USA bereitet Probleme.

31.01.2026

Raketensystem für Mondmission auf Startplatz gerollt
«Artemis 2»

Raketensystem für Mondmission auf Startplatz gerollt

Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert sollen in diesem Jahr wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Jetzt hat die Nasa das Raketensystem dafür in Stellung gebracht.

18.01.2026

«Artemis»-Flug zum Mond mit Maskottchen aus Deutschland?
Raumfahrt

«Artemis»-Flug zum Mond mit Maskottchen aus Deutschland?

Mit der «Artemis 2»-Mission will die US-Raumfahrtbehörde Nasa demnächst wieder Menschen in die Nähe des Mondes schicken. Mit an Bord soll ein Maskottchen sein - vielleicht ein Entwurf aus Deutschland?

25.12.2025