Gesundheit

West-Nil-Virus: Südwesten meldet erstmals zwei Infektionen

Etwa jeder Fünfte, der sich mit dem West-Nil-Virus ansteckt, entwickelt West-Nil-Fieber. Nun wurden erstmals zwei Menschen in Baden-Württemberg registriert, die sich in Deutschland angesteckt haben.

In Stuttgart und Karlsruhe wurden zwei lokal erworbene Infektionen mit dem West-Nil-Virus gemeldet. (Symbolbild) Foto: Andreas Lander/dpa-Zentralbild/dpa
In Stuttgart und Karlsruhe wurden zwei lokal erworbene Infektionen mit dem West-Nil-Virus gemeldet. (Symbolbild)

Stuttgart/Karlsruhe (dpa) - In Baden-Württemberg sind in der vergangenen Woche erstmals zwei lokal erworbene Infektionen mit dem West-Nil-Virus bei Menschen nachgewiesen worden. Beide Personen hatten sich zuvor nicht im Ausland aufgehalten, wie das Sozialministerium mitteilte. Nach derzeitigem Stand hätten sich die beiden Personen im Raum Stuttgart und Karlsruhe durch Stiche infizierter Stechmücken angesteckt.

Laut Ministerium wurde das Virus bereits 2024 in Vögeln und Pferden in Baden-Württemberg festgestellt. «Es ist nicht überraschend, dass das West-Nil-Virus nun erstmals auch bei Menschen in Baden-Württemberg nachgewiesen wurde», sagte Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) laut der Mitteilung. «Nach aktueller Bewertung des Landesgesundheitsamts besteht derzeit aber kein erhöhtes Risiko für die Allgemeinbevölkerung.»

In diesem Jahr bisher vier Fälle bundesweit registriert

Lokal erworbene West-Nil-Infektionen sind in Deutschland laut Ministerium seit 2019 bekannt. Sie seien zunächst überwiegend in ostdeutschen Bundesländern festgestellt worden, hieß es weiter. In diesem Jahr wurden demnach bis zum 7. Oktober vier Fälle dokumentiert: zwei in Berlin und jeweils einer in Sachsen und Rheinland-Pfalz.

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Das West-Nil-Virus wird laut Robert Koch-Institut (RKI) hauptsächlich von Stechmücken zwischen wildlebenden Vögeln übertragen. Die Mücken können aber auch Menschen und andere Säugetiere infizieren.

Etwa 20 Prozent der Menschen, die sich mit dem West-Nil-Virus anstecken, entwickeln West-Nil-Fieber - eine fieberhafte, grippeähnliche Erkrankung. Nur etwa jede 100. infizierte Person erkrankt schwer. Das West-Nil-Fieber heilt in der Regel komplikationslos aus, schreibt das Robert Koch-Institut. Nur bei schwer erkrankten Patienten seien Spätfolgen relativ häufig.

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