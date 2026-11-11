Wie Nvidia-Boss Jensen Huang stürzen könnte

Santa Clara (dpa) - Für die Wall Street schien Jensen Huang über Jahrzehnte hinweg Nvidia zu sein - und Nvidia Jensen Huang. Doch die Ermittlungen der US-Bundespolizei FBI zu einer Affäre des 63-Jährigen mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin haben die Statik des wertvollsten Halbleiterunternehmens der Welt ins Wanken gebracht. Trotz öffentlicher Rückendeckung von US-Präsident Donald Trump und Tech-Größen wie Elon Musk stellen sich Analysten und Großanleger im Stillen eine Frage, die noch vor Wochen undenkbar schien: Wie ließe sich der mächtigste Chip-Lenker der Gegenwart überhaupt aus seinem Amt drängen?

Ein Blick auf das US-Gesellschaftsrecht und das politische Gefüge im Silicon Valley zeigt: Huang ist juristisch deutlich angreifbarer, als es seine Allgegenwart vermuten lässt.

Das Kontrollgremium (Board of Directors): Der schnellste Hebel

Formal liegt die Entscheidung über Wohl und Wehe eines Vorstandschefs allein beim Board of Directors. Nach den Statuten von Nvidia kann das Aufsichtsgremium den CEO jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit einfacher Mehrheit abberufen. Bis auf Huang selbst setzt sich das Board überwiegend aus unabhängigen Direktoren zusammen.

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Sollte die interne Sonderuntersuchung zutage fördern, dass Huang das Board über die Natur des Kontakts belogen hat - worauf anfängliche Unternehmensdementis hindeuten, die von gewöhnlichen Kundenkontakten sprachen -, geraten die Direktoren in Zugzwang. Schützen sie einen CEO, der das Gremium getäuscht und damit potenzielle Spionagerisiken verharmlost hat, haften die Mitglieder des Boards im schlimmsten Fall persönlich gegenüber den Anteilseignern. In der Praxis erfolgt die Trennung in solchen Fällen selten durch eine offene Kündigung, sondern durch die unmissverständliche Aufforderung zum freiwilligen Rücktritt.

Die Aktionäre: Warum Huang nicht Mark Zuckerberg ist

Auf dem Börsenparkett wird Huangs strukturelle Schwäche im Vergleich zu anderen Silicon-Valley-Gründern besonders deutlich. Während Tech-Ikonen wie Mark Zuckerberg (Meta) oder die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin ihre Konzerne über Mehrstimmrechtsaktien unangreifbar beherrschen, existiert bei Nvidia ein striktes Prinzip: Eine Aktie, eine Stimme.

Huang hält rund 3,6 Prozent der Unternehmensanteile. Er ist zwar der größte private Einzelaktionär, hält damit aber keinerlei Vetomacht. Die tatsächliche Macht in der Hauptversammlung liegt bei institutionellen Giganten: Fondsgesellschaften wie Vanguard, BlackRock und State Street kontrollieren zusammen mehr als ein Fünftel der Stimmrechte. Zwar können Aktionäre den CEO nicht direkt entlassen, doch sie haben großen Einfluss auf das Board of Directors.

Die Justiz: Der Weg über Börsenaufsicht und Strafrecht

Weder Richter noch das FBI können einen Manager entlassen, nur weil ihnen sein privates Verhalten missfällt. Dennoch verfügt der US-Rechtsapparat über drastische Instrumente:

Kommt die US-Börsenaufsicht SEC zu dem Schluss, dass Nvidia den Markt durch irreführende Dementis oder verspätete Ad-hoc-Mitteilungen getäuscht hat, kann sie vor einem Bundesgericht ein Amtsenthebungsverfahren anstrengen. Ein solches Officer and Director Bar verbietet einer Führungskraft für Jahre oder auf Lebenszeit, an der Spitze einer börsennotierten US-Gesellschaft zu stehen.

Noch gravierender wäre der strafrechtliche Strang: Sollten die Ermittlungen des Justizministeriums (DOJ) Belege dafür liefern, dass durch die Beziehung vorsätzlich oder grob fahrlässig vertrauliche Chip-Architekturen oder Informationen zur Umgehung von US-Exportkontrollen abgeflossen sind, stünde eine Anklage wegen Verletzung von Geheimhaltungspflichten oder Exportgesetzen im Raum.

Der Trump-Faktor: Wenn die politische Stimmung kippt

US-Präsident Donald Trump bezeichnete Huang zuletzt als «feinen Menschen» und stärkte ihm öffentlich den Rücken. Doch politische Loyalitäten in Washington sind volatil. Sollte sich im Kongress das Narrativ festsetzen, dass Nvidias Spitzenmann ein Sicherheitsrisiko darstellt, wächst der Handlungsdruck.

Die Politik verfügt über subtile Hebel: Das US-Handelsministerium entscheidet über die lukrativen Exportlizenzen für gedrosselte KI-Chips nach Asien und in den Nahen Osten, während Sicherheitsbehörden über die Vergabe von Regierungsaufträgen und Freigabestufen wachen. Droht die Administration im Zuge eines erbitterten Wahlkampfs oder eines geopolitischen Schlagabtausches mit Peking damit, Nvidia bei Lizenzen oder Pentagon-Aufträgen zu schneiden, solange Huang im Amt bleibt, stünde der Konzern vor der Wahl: Loyalität zum Gründer oder das Fortbestehen des globalen Geschäftsmodells.

Warum niemand unverzichtbar ist

Das Argument, Nvidia sei ohne seinen Gründer nicht überlebensfähig, verfängt an den Märkten nur so lange, wie der wirtschaftliche Nutzen die politischen und juristischen Risiken überwiegt. Die Tech-Geschichte belegt, dass selbst die schillerndsten Gründerfiguren ersetzbar sind. Als der krebskranke Apple-Mitbegründer Steve Jobs 2011 die Führung des iPhone-Konzerns an Tim Cook übergab, fürchtete die Wall Street das abrupte Ende der Innovationskraft. Doch der kühle Logistiker Cook transformierte das Kult-Unternehmen in eine globale Konsumgüter-Maschine und vervielfachte dessen Börsenwert auf ein Rekordniveau.