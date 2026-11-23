Cikande (dpa) - Nach dem verheerenden Brand in einer Süßwarenfabrik in Indonesien ist die genaue Zahl der Todesopfer weiter unklar. Behördenangaben zufolge sind möglicherweise Dutzende Menschen in dem völlig zerstörten Gebäude ums Leben gekommen. 32 Menschen würden insgesamt vermisst, sagte der Chef der örtlichen Rettungsdienste, Al Amrad.

24 Leichensäcke seien mittlerweile aus der Ruine herausgetragen worden: In den meisten befänden sich aber nur einzelne menschliche Überreste, die in den Trümmern entdeckt worden seien. Der Zustand der Leichenteile mache eine visuelle Identifizierung unmöglich, teilte die Polizei mit.

Foto: Uncredited/BASARNAS/AP/dpa Hunderte Rettungskräfte waren im Einsatz.

DNA-Analysen könnten Wochen dauern

Spezialisten seien im Einsatz, um unter anderem DNA-Analysen und Fingerabdruckvergleiche durchzuführen. Es könne mehrere Wochen dauern, um die sterblichen Überreste zuzuordnen und die Toten zu identifizieren. Die Suche in der Ruine dauerte derweil an. 29 Menschen haben das Unglück den Behörden zufolge überlebt.

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