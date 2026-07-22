Ermittlungen zu tödlichem Brand in Fritzlar dauern an

Fritzlar (dpa/lhe) - Nach einem tödlichen Dachstuhlbrand im nordhessischen Fritzlar am vergangenen Sonntagmorgen ist das Wohnhaus weiterhin unbewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, dauern die Ermittlungen zur Ursache weiter an. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer im Dachgeschoss aus und breitete sich schnell aus. Ein 16-jähriger Bewohner konnte nicht mehr rechtzeitig gerettet werden und kam ums Leben.

Die übrigen Bewohner des Hauses, darunter Angehörige des Gestorbenen, konnten das Gebäude unverletzt verlassen, wie die Polizei mitteilte. Dazu habe maßgeblich ein Zeuge beigetragen, der nach einem lauten Knall einen Feuerschein bemerkt habe. «Er setzte umgehend den Notruf ab und leitete damit die Rettungskette ein», teilte die Polizei mit. Anschließend habe er die Bewohner durch Klingeln und Rufen auf den Brand aufmerksam gemacht.