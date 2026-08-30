In Live-Show

«ZDF-Fernsehgarten»-Moderatorin Kiewel von Biene gestochen

Live-Schreck im «ZDF-Fernsehgarten»: Andrea Kiewel wird von einer Biene gestochen – so reagiert sie vor laufender Kamera.

Kiewel moderiert seit vielen Jahren den «ZDF-Fernsehgarten» (Archivbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Kiewel moderiert seit vielen Jahren den «ZDF-Fernsehgarten» (Archivbild)

Mainz (dpa) - Mitten in der Live-Show des «ZDF-Fernsehgarten» ist Moderatorin Andrea Kiewel von einer Biene gestochen worden. Die 61-Jährige war gerade im Gespräch mit mehreren Gästen, als sich das Insekt allem Anschein nach in ihr rotes Kleid verirrte. 

Kiewel schreckte plötzlich auf, beugte sich nach vorne und schüttelte an ihrem Kleid. Die anderen Gäste versuchten zu helfen. Dann rief die Moderatorin: «Das war eine Biene - oh nein, nein, nein - und die hat auch gestochen.» Kiewel sagte daraufhin noch schnell den nächsten Musikact an, bevor sie dann noch einmal aufschrie. 

Nach der Musikeinlage erklärte die 61-Jährige: «Oh Gott, so peinlich! Zeigt mich nicht, ich dreh' mich um (...) keiner will das sehen.» Und kurz darauf: «Ich glaube - drei Mal Holz - ich bin gegen diese Stiche nicht allergisch. Ich bin ja gegen alles Mögliche allergisch, aber nicht gegen das.»

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«Kiwi geht's gut»

Im Anschluss moderierte Kiewel übrigens noch souverän mehr als eineinhalb Stunden weiter. Auf Instagram postete der «ZDF-Fernsehgarten» dann am Nachmittag noch ein Foto der Moderatorin und schrieb: «Bienenstich überlebt und Kiwi geht's gut»

Der «ZDF-Fernsehgarten» wird in den Sommermonaten live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg gesendet.

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