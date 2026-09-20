Vergiftet?

Zehn Löwen in Safari-Gebiet in Tansania getötet

Das Schutzgebiet Ngorongoro ist bei Touristen für seine außergewöhnlich dichte und vielfältige Tierwelt beliebt. Jetzt wurden hier zehn Löwen tot aufgefunden.

Im ostafrikanischen Tansania sowie in anderen Ländern Afrikas kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Wildtieren und Menschen. (Archivbild) Foto: Kristin Palitza/dpa
Im ostafrikanischen Tansania sowie in anderen Ländern Afrikas kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Wildtieren und Menschen. (Archivbild)

Daressalam (dpa) - Im bei Safari-Urlaubern beliebten tansanischen Schutzgebiet Ngorongoro sind Behörden zufolge zehn Löwen tot aufgefunden worden. Erste Untersuchungen deuteten darauf hin, dass die Tiere im Ndutu-Gebiet des Parks vergiftet worden seien, teilte die Ngorongoro Naturschutzgebiet Behörde NCAA mit. Eine umfassende Untersuchung sowie eine Fahndung nach den Tätern sei demnach eingeleitet worden.

Im ostafrikanischen Tansania sowie in anderen Ländern Afrikas kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Wildtieren und Menschen, die in an Naturschutzgebiete grenzenden Regionen leben. Wenn Löwen Viehbestände von Bauern reißen, kommt es manchmal zu Vergeltungsaktionen. Auch Konflikte zwischen Bauern und Elefanten, die in Felder eindringen und innerhalb von Minuten ganze Ernten plündern, kommen häufig vor. Verschärft wird die Situation durch den Verlust natürlicher Lebensräume sowie Konkurrenz um Wasserstellen und Weideland.

Das Ngorongoro-Schutzgebiet gehört zum Unesco-Welterbe und ist die Heimat der Volksgruppe Massai, die dort traditionell mit ihren Viehherden leben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Illegaler Rave mit rund 300 Menschen in Naturschutzgebiet
Polizei stoppt Veranstaltung

Illegaler Rave mit rund 300 Menschen in Naturschutzgebiet

Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald feiern rund 300 Menschen in einem Schutzgebiet. Anwohner rufen die Polizei.

31.08.2026

Prominenter Umweltschützer

Leonardo DiCaprio kämpft für Schutzgebiet auf Philippinen

Leonardo DiCaprio ist nicht nur in Hollywood erfolgreich. Bekannt ist er auch für seinen weltweiten Umwelt- und Klimaaktivismus. Jetzt kämpft er für ein Ökosystem auf den Philippinen.

04.07.2024

Natur

Antarktis-Konferenz: Neues Schutzgebiet ausgerufen

Die Danger Islands an der Nordost-Spitze der Antarktischen Halbinsel beherbergen seltene Meeresvögel - und eine der größten Kolonien von Adeliepinguinen. Nun wurde das Gebiet unter Schutz gestellt.

30.05.2024

Tierschutz

Naturschutzgebiet: Drohnen zur Rettung von Wildtieren

Immer wieder kommen beim Mähen von Wiesen etwa Kitze zu Tode. Mit an Drohnen angebrachten Wärmebildkameras können sie vor Beginn der Arbeiten gefunden und aus der Gefahrenzone gebracht werden.

10.04.2024

Umwelt

Wälder im hessischen Staatswald werden Naturschutzgebiet

12.01.2024