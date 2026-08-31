Zerstückelte Mädchenleiche: Musiker D4vd weist Schuld zurück

Los Angeles (dpa) - Der US-Musiker D4vd hat im Zusammenhang mit einem grausigen Mordfall erneut seine Schuld abgestritten. Der 21-Jährige, mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke, plädierte am Montag (Ortszeit) vor Gericht in Los Angeles auf nicht schuldig. Bereits im April, kurz nach seiner Festnahme, hatte er die schweren Vorwürfe von sich gewiesen.

Nach einer fünftägigen Anhörung im Juli, bei der grausige Details zur Sprache kamen, befand die zuständige Richterin, dass die Beweislage für einen Prozess ausreiche. Nun wurde die Anklage erneut verlesen. Mitte Oktober muss Burke wieder vor Gericht erscheinen. Dann könnte nach Angaben der Bezirksstaatsanwaltschaft ein Termin für den Prozessbeginn benannt werden.

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Star-Anwaltsteam steigt aus

Bis jetzt wurde der Musiker von einem prominenten Anwaltsteam vertreten. Dazu gehörte Anwältin Blair Berk, die unter anderem Stars wie Mel Gibson, Lindsay Lohan oder Kanye West verteidigt hatte. Doch laut Mitteilung am Montag hat das private Team das Mandat niederlegt. Burke hat jetzt staatliche Pflichtverteidiger. Ein Grund für den Wechsel wurde nicht genannt. Laut US-Medien könnten finanzielle Engpässe des Angeklagten eine Rolle spielen.

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Foto: Ted Soqui/Pool EPA/dpa Der Musiker weist die Vorwürfe vor Gericht zurück. (Archivfoto)

Schwere Vorwürfe

Der Sänger soll ein 14 Jahre altes Mädchen erstochen und dann die Leiche mit einer Kettensäge zerstückelt haben. In der Anklage wird beschrieben, dass Burke eine missbräuchliche sexuelle Beziehung mit dem Mädchen einging, als sie 13 Jahre alt war. Am Vortag ihres Verschwindens im April 2025 hätten sie einen Streit gehabt - der Teenager habe damit gedroht, Dinge über Burke zu enthüllen und seine Karriere zu zerstören.

Er habe daraufhin beschlossen, sie «zum Schweigen zu bringen», und sein Opfer mit Messerstichen getötet, führt die Staatsanwaltschaft aus. Die Anklage legt ihm auch sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen und das Verstümmeln einer Leiche zur Last.

Leichenfotos und Expertenaussagen

Im vorigen September hatten Ermittler in einem auf Burke zugelassenen Fahrzeug, das zuvor als verlassen gemeldet worden war, schwarze Säcke mit Leichenteilen gefunden. Sie waren stark verwest und dürften bereits mehr als vier Monate lang in dem Fahrzeug gelegen haben. Bei der Anhörung im Juli zeigte die Staatsanwaltschaft unter anderem Fotos von der Leiche, Gerichtsmediziner äußerten sich zu Stichwunden, Kriminalexperten zu DNA- und Blutspuren.