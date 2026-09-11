Zug in Frankreich entgleist - über 40 Verletzte

Rouen (dpa) - Ein Teil eines Regionalzugs mit rund 180 Passagieren an Bord ist am Abend auf der Strecke zwischen Rouen und Caen im Nordwesten Frankreichs entgleist. Dabei wurden mindestens 44 Menschen verletzt, darunter eine Frau schwer, wie der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf den Präfekten berichtete.