Zugunglück

Zug in Frankreich entgleist - über 40 Verletzte

Ein Teil eines Zugs mit rund 180 Passagieren ist in Nordfrankreich nach einer Kollision entgleist. Mehr als 40 Menschen wurden nach vorläufigen Angaben verletzt, darunter eine Frau schwer.

Nach dem Zugunglück wurden nach vorläufigen Angaben mehr als 40 Menschen verletzt, darunter eine Frau schwer. Foto: Guillaume Saligot/AFP/dpa
Nach dem Zugunglück wurden nach vorläufigen Angaben mehr als 40 Menschen verletzt, darunter eine Frau schwer.

Rouen (dpa) - Ein Teil eines Regionalzugs mit rund 180 Passagieren an Bord ist am Abend auf der Strecke zwischen Rouen und Caen im Nordwesten Frankreichs entgleist. Dabei wurden mindestens 44 Menschen verletzt, darunter eine Frau schwer, wie der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf den Präfekten berichtete. 

Wie der Sender weiter berichtete, kollidierte der Regionalzug mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Ein Waggon kippte demnach um, vier weitere Wagen sprangen aus den Schienen. Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot hatte zunächst von etwa 20 Verletzten gesprochen. 

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Zahlreiche Rettungskräfte waren am Unfallort im Einsatz.

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