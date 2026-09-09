Unfälle

Zug in Polen erfasst Laster und entgleist

Mehrere entgleiste Waggons und laut Berichten vier Verletzte, davon eine Person schwer: Was bisher zum Zugunglück in Polen bekannt ist.

In Polen ist ein Intercity entgleist. (Symbolfoto) Foto: Doris Heimann/dpa
In Polen ist ein Intercity entgleist. (Symbolfoto)

Warschau (dpa) - In Polen ist ein Zug mit einem Laster zusammengestoßen und entgleist. Der Sprecher der örtlichen Feuerwehr sagte dem Sender TVN24, mit dem Zug seien 95 Personen unterwegs gewesen. Vier Personen seien verletzt, zwei seien schon im Krankenhaus, die anderen würden vor Ort versorgt. 

Nach Angaben des Radiosenders Rmf.fm soll sich der Unfall bei einem Ort etwa 125 Kilometer südwestlich von Warschau ereignet haben. Ein Laster sei auf den Bahnübergang gefahren und von einem Intercity erfasst worden, der von der Hafenstadt Stettin in Richtung Lublin im Osten des Landes unterwegs gewesen sei. Bilder, die ein Reporter von TVN24 aus dem Auto aufnahm, zeigten mehrere entgleiste Waggons. Der Feuerwehrsprecher sagte, von den sechs Waggons des Intercitys seien alle teilweise entgleist, die Lokomotive sei vollständig aus dem Gleis gesprungen.

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