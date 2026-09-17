Bahnverkehr

Zug rammt in Bayern umgestürzten Baum - Fahrgäste unverletzt

Ein Regionalzug prallt auf einen entwurzelten Baum. Mehrere massive Äste verkeilen sich unter dem Zug. Die Passagiere bleiben laut Bundespolizei unverletzt - die Lokführerin erleidet einen Schock.

Der Regionalzug musste «notdürftig» repariert werden. Foto: Malte Tiedemann/NEWS5/dpa
Der Regionalzug musste «notdürftig» repariert werden.

Poppenricht (dpa) - Ein Regionalzug mit 35 Fahrgästen an Bord ist in der Oberpfalz gegen einen umgestürzten Baum geprallt. Die Fahrgäste blieben unverletzt, die Lokführerin erlitt einen Schock, wie ein Sprecher der Bundespolizei in der Nacht sagte. Der Zug war den Angaben nach am Mittwochabend in Bayern unterwegs von Sulzbach-Rosenberg nach Amberg, als es nahe der Gemeinde Poppenricht zu dem Zusammenstoß kam. 

Der entwurzelte Baum habe auf den Gleisen gelegen, mehrere massive Äste hätten sich unter dem Zug verkeilt, schilderte der Sprecher. Nachdem der Zug «notdürftig» repariert worden sei, habe er seine Fahrt mit den Fahrgästen an Bord bis zum Bahnhof Amberg fortsetzen können.

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