Notfälle

Zwei Tote bei Lawinenunglück in Südtirol

In einem Skigebiet in Sulden werden mehrere Menschen von einer Lawine erfasst. Die Einsatzkräfte melden zwei Tote. Sucharbeiten laufen weiter, möglicherweise gibt es Verschüttete.

Rettungsteams der Bergwacht suchen noch im Lawinengebiet nach möglicherweise Verschütteten. (Archivbild) Foto: Thierry Pronesti/ANSA/AP/dpa
Rettungsteams der Bergwacht suchen noch im Lawinengebiet nach möglicherweise Verschütteten. (Archivbild)

Sulden (dpa) - Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie seien am frühen Nachmittag in einem Skigebiet in Sulden von einer Schneelawine erfasst worden, teilte die italienische Bergwacht mit. Rettungsteams der Bergwacht sind demnach noch im Einsatz, da es den Verdacht gibt, dass weitere Personen in eine zweite Lawine verwickelt wurden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wie Südtiroler Medien berichteten, waren innerhalb kurzer Zeit zwei Lawinen im Bereich der Hinteren Schöntaufspitze im Bereich Madritsch abgegangen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite