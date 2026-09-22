13-Jährige in Mannheim vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Mannheim. Die Polizei Mannheim sucht nach einem 13-jährigen Mädchen. Laut der Behörde wurde sie zuletzt am Samstag, 19. September, gesehen und wird seitdem vermisst. Hinwendungsorte sind nicht bekannt, es könne jedoch sein, dass sie sich im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt aufhält. Die Vermisste ist etwa 1,52 Meter groß, hat mittellange dunkelbraune Haare und braune Augen. Sie trug zuletzt eine hellgraue Sweatjacke und eine hellblaue Jacke. Ein Foto der 13-Jährigen kann hier aufgerufen werden.