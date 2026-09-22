Fahndung mit Bild

13-Jährige in Mannheim vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Seit Samstag fehlt von einer 13-Jährigen jede Spur. Die Polizei sucht nun öffentlich nach ihr und bittet um Hinweise.

Die 13-Jährige wurde am Samstag, 19. September, zuletzt gesehen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die 13-Jährige wurde am Samstag, 19. September, zuletzt gesehen (Symbolbild).

Mannheim. Die Polizei Mannheim sucht nach einem 13-jährigen Mädchen. Laut der Behörde wurde sie zuletzt am Samstag, 19. September, gesehen und wird seitdem vermisst. Hinwendungsorte sind nicht bekannt, es könne jedoch sein, dass sie sich im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt aufhält. Die Vermisste ist etwa 1,52 Meter groß, hat mittellange dunkelbraune Haare und braune Augen. Sie trug zuletzt eine hellgraue Sweatjacke und eine hellblaue Jacke. Ein Foto der 13-Jährigen kann hier aufgerufen werden.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten haben, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

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