A656 bei Mannheim: Panne auf Beschleunigungsstreifen - Unfall mit drei Verletzten
Wegen eines technischen Defekts stellte eine 25-Jährige ihren Nissan auf dem Beschleunigungsstreifen ab. Ein VW krachte von hinten in das Pannenfahrzeug.
Mannheim. Bei einem Unfall auf dem Beschleunigungsstreifen der A656-Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim sind drei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Nissan einer 25-Jährigen am Dienstagmittag auf der A656 einen technischen Defekt, weswegen sie das Fahrzeug stoppen musste. Dafür nutzte sie die Beschleunigungsspur. Ein 37-jähriger VW-Fahrer, der nach links auf die Hauptfahrbahn der Autobahn wechseln wollte, übersah jedoch das abgestellte Auto und fuhr in das Heck des Nissans. Der VW kam nach dem Zusammenstoß auf der rechten Spur der A656 zum Stehen.
Neben den beiden Autofahrern wurde zudem die 61-jährige Beifahrerin der 25-Jährigen leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde ein Teil der Leitplanke bei dem Unfall beschädigt. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens liegt bei etwa 20.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (heh)