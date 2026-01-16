B38 bei Mannheim: Unbekannter rammt Warnbaken und flieht
Ein bislang Unbekannter hat auf der B38 mehrere Warnbaken umgefahren und ist dann geflohen.
Mannheim. In der Nacht zum Freitag hat ein bislang unbekannter Fahrer auf der B38 bei Mannheim mehrere Warnbaken überfahren und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Baken gegen 23.15 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim, kurz hinter der Brücke der Marburger Straße umgefahren.
Die Baken waren aufgrund von Fahrbahnschäden zur Sperrung des rechten Fahrstreifens aufgestellt worden. Dennoch fuhr ein Transporter – vermutlich ein Ford – über mehrere dieser Sicherungseinrichtungen, verschob und beschädigte sie. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt über einen angrenzenden Grünstreifen fort und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von mindestens 3.000 Euro. Zudem wurden durch die verschobenen Baken nachfolgende Verkehrsteilnehmende gefährdet. Eine der Warnbaken wurde offenbar bis auf den Ausfädelungsstreifen der Abfahrt Heppenheimer Straße/Waldstraße geschleudert.
Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sowie gefährdete Verkehrsteilnehmende, sich unter der Telefonnummer 0621 718490 zu melden. (tak)