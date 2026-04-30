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Bahnstrecke in Frankfurt wird im Mai gesperrt

Die Folge: Viele Züge fahren den Frankfurter Hauptbahnhof nicht an. Das betrifft internationale ICE ebenso wie die Bahnen von und nach Mainz und Wiesbaden.

Der Frankfurter Hauptbahnhof wird im Mai seltener angefahren. (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Der Frankfurter Hauptbahnhof wird im Mai seltener angefahren. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Deutsche Bahn sperrt im Mai die Bahnstrecke im Süden Frankfurts. Grund sind Bauarbeiten, wie die Bahn berichtet: «Die Bauteams erneuern Gleise und Oberleitung auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern. Im Bereich Bahnhof Niederrad werden außerdem zwei Weichen eingebaut.»

Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Frankfurt-Forsthaus und Frankfurt-Niederrad. Die Sperrung beginnt am 1. Mai um 21.00 Uhr und soll am 1. Juni um 5.00 Uhr enden. Die Streckensperrung hat Auswirkungen auf den Fern- wie auf den Regionalverkehr.

Züge fahren nicht über Frankfurt Hauptbahnhof

Im Fernverkehr werden die Züge zwischen Frankfurt und Karlsruhe/Stuttgart umgeleitet. Dabei entfallen die Halte in Frankfurt Hauptbahnhof und Mannheim Hauptbahnhof. Die Züge halten ersatzweise in Frankfurt Süd. 

Auch zwischen Frankfurt und Köln kommt es zu Angebotseinschränkungen. Internationale ICE-Züge in und aus Richtung Amsterdam/Brüssel fahren über Flughafen Fernbahnhof, der Halt Frankfurt Hauptbahnhof entfällt.

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Fernverkehrszüge in und aus Richtung Mainz werden umgeleitet. Dabei entfällt der Halt Frankfurt Flughafen Fernbahnhof, teilweise entfällt auch der Halt Mainz Hauptbahnhof. 

Verbindungen von und nach Wiesbaden entfallen. 

Im Regionalverkehr betrifft die Sperrung etwa die RB58 zwischen Frankfurt und Hanau. Die Züge fahren statt über Frankfurt Hauptbahnhof über Frankfurt-Stadion.

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