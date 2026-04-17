Verkehr

BBC-Brücke in Mannheim wird für Autos gesperrt

Die wichtige Querung zwischen Innenstadt und Käfertal muss vorübergehend dicht gemacht werden.

Aktuell läuft der Verkehr über die Behelfsquerung. Im Hintergrund die alte Brücke, die bald abgerissen wird. Foto: Timo Schmidhuber
Aktuell läuft der Verkehr über die Behelfsquerung. Im Hintergrund die alte Brücke, die bald abgerissen wird.
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