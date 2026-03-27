Aktueller Baufortschritt

Mannheim: Neubau BBC-Brücke sorgt für temporäre Vollsperrung

Beim Neubau der BBC-Brücke kommt es zu einer unumgänglichen Vollsperrung der Zielstraße. Worauf sich Verkehrsteilnehmer einstellen müssen.

Die Bauarbeiten der BBC-Brücke in Mannheim gehen voran (Archivbild). Foto: Michael Ruffler
Die Bauarbeiten der BBC-Brücke in Mannheim gehen voran (Archivbild).

Mannheim. Aufgrund des Neubaus der BBC-Brücke in Mannheim ist ab Dienstag, 31. März, 20 Uhr, eine temporäre Vollsperrung der Zielstraße notwendig. Dies teilte die Stadt Mannheim mit.

Während des Ersatzneubaus der Brücke wurde im September des vergangenen Jahres eine Behelfsumfahrung eingerichtet, um den sicheren Verkehr auch bei laufenden Arbeiten zu gewährleisten. Auch der Schienenverkehr der Bahn soll aufrechterhalten bleiben. Daher wird das Bestandsbauwerk mittels aufwendigen Verfahrens zurückgebaut.

Nachdem die Brücke in den vergangenen Wochen auf etwa 1,82 Meter angehoben wurde, muss der Bahnverkehr nun unterbrochen werden, um die 1.500 Tonnen schwere Brücke mit Hilfe von Verschubträgern verschieben zu können. Hierfür ist zudem ein Hilfsturm notwendig. Dieser bleibt voraussichtlich bis Ende August stehen, um beim Einschub sowie beim Aushub der Bestandsbrücke zu unterstützen.

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Die Stadt Mannheim richtet einen gemeinsamen Geh- und Radweg ein, um eine Umleitung von Fuß- und Radverkehr in der Zielstraße zu vermeiden. Für dessen Errichtung muss die Zielstraße zwischen Dienstag, 31. März, ab 20 Uhr und Mittwoch, 1. April, 5 Uhr voll gesperrt werden. Entsprechende Umleitungsbeschilderungen werden eingerichtet. Weitere Verkehrseinschränkungen in der Zielstraße und der Boveristraße sind darüber hinaus zunächst nicht geplant. (sig)

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