Mannheim: BBC-Brücke am Wochenende gesperrt
Die Mannheimer BBC-Brücke ist für einen Tag am kommenden Wochenende komplett dicht. Grund dafür sind Reparaturarbeiten.
Mannheim. Die Mannheimer BBC-Brücke ist am Sonntag, 19. April, in der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr für den Verkehr vollständig gesperrt. Grund dafür ist laut der Stadt Mannheim Reparaturarbeiten an den Lkw-Sperren, die mittlerweile erheblich beschädigt sind. Für die Dauer der Arbeiten wird eine Umleitung eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. (heh)