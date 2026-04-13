Verkehr

Mannheim: BBC-Brücke am Wochenende gesperrt

Die Mannheimer BBC-Brücke ist für einen Tag am kommenden Wochenende komplett dicht. Grund dafür sind Reparaturarbeiten.

BBC-Brücke am Wochenende gesperrt: Um in die Mannheimer Innenstadt (oder zurück) zu gelangen, müssen Autofahrer eine Umleitung in Kauf nehmen (Archivbild). Foto: Michael Ruffler
BBC-Brücke am Wochenende gesperrt: Um in die Mannheimer Innenstadt (oder zurück) zu gelangen, müssen Autofahrer eine Umleitung in Kauf nehmen (Archivbild).

Mannheim. Die Mannheimer BBC-Brücke ist am Sonntag, 19. April, in der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr für den Verkehr vollständig gesperrt. Grund dafür ist laut der Stadt Mannheim Reparaturarbeiten an den Lkw-Sperren, die mittlerweile erheblich beschädigt sind. Für die Dauer der Arbeiten wird eine Umleitung eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. (heh)

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