Bensheim: Einbrecher zerschmettert Fenster - Einwohner verscheuchen ihn
Die Bewohner eines Hauses im Bensheimer Ortsteil Auerbach werden mitten in der Nacht wach, weil ein Einbrecher ein Fenster einschlägt. Der Unbekannte ergreift die Flucht.
Bensheim. Bensheimer Hausbewohner haben in der Nacht zum Mittwoch einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Nach Angaben der Polizei warf der Täter zunächst eine Scheibe des Gebäudes in der Straße „Außerhalb“ im Ortsteil Auerbach ein und drang so ins Innere ein. Als die Hausbesitzer den Eindringling bemerkten, flüchtete er zu Fuß in Richtung Darmstädter Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Einbrecher war wohl schwarz gekleidet.
Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252 7060 entgegen. (heh)