Kriminalität

Bensheim: Einbrecher zerschmettert Fenster - Einwohner verscheuchen ihn

Die Bewohner eines Hauses im Bensheimer Ortsteil Auerbach werden mitten in der Nacht wach, weil ein Einbrecher ein Fenster einschlägt. Der Unbekannte ergreift die Flucht.

Die Bewohner des Hauses konnten den Einbrecher in die Flucht schlagen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Bewohner des Hauses konnten den Einbrecher in die Flucht schlagen (Symbolbild).

Bensheim. Bensheimer Hausbewohner haben in der Nacht zum Mittwoch einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Nach Angaben der Polizei warf der Täter zunächst eine Scheibe des Gebäudes in der Straße „Außerhalb“ im Ortsteil Auerbach ein und drang so ins Innere ein. Als die Hausbesitzer den Eindringling bemerkten, flüchtete er zu Fuß in Richtung Darmstädter Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Einbrecher war wohl schwarz gekleidet.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252 7060 entgegen. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heppenheim: 69-jähriger Hausbewohner verjagt Einbrecher
Fenster eingeschlagen

Heppenheim: 69-jähriger Hausbewohner verjagt Einbrecher

Ein Einbrecher schlägt ein Fenster ein, um in ein Haus in Heppenheim einzudringen. Was er nicht ahnt: Der Bewohner ist zu Hause.

10.02.2026

Bensheim: Bewohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht
Zwei Einbrüche am Mittwoch

Bensheim: Bewohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht

Gleich zweimal drangen Einbrecher am Mittwochabend in Bensheimer Wohnungen ein. Dabei waren sie einmal mehr erfolgreich als das andere Mal.

22.01.2026

Bensheim: Einbrecher kamen und gingen in weniger als einer Stunde
Einbruch

Bensheim: Einbrecher kamen und gingen in weniger als einer Stunde

Während einer kurzen Abwesenheit drangen Unbekannte in ein Haus in Bensheim ein. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen auf die Täter.

20.01.2026

Bewohner ertappt mutmaßlichen Einbrecher im Haus
Kriminalität

Bewohner ertappt mutmaßlichen Einbrecher im Haus

Ein Mann kommt des Nachts nach Hause und stößt dort auf einen Einbrecher. Als dieser flüchten will, stürzt er auf der Terrasse - und wird kurz darauf gefasst.

11.08.2025

Bensheim-Auerbach: Einbruch in Tierarztpraxis 
Zeugen gesucht

Bensheim-Auerbach: Einbruch in Tierarztpraxis 

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

02.05.2025