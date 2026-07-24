Bensheim: Falsche Wasserweker bestehlen Seniorin
Unter einem falschen Vorwand hat sich ein falscher Wasserwerker Zugang zu der Wohnung einer Seniorin verschafft. Während er sie abgelenkt, verschafft sich ein Komplize Zugang zum Haus.
Bensheim. Eine Seniorin ist in Bensheim am Donnerstagmittag von zwei Kriminellen, die sich als Wasserwerker ausgaben, in ihrer eigenen Wohnung bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei klingelte zunächst einer der Täter bei der Dame. Die Frau auf die Masche herein und ließ den falschen Handwerker in ihr Haus. Dort lenkte er sie im Bad ab, in dem er ihr einen angeblichen Wasserrohrbruch vorgaukelte. Währenddessen gelangte mutmaßlich eine zweite Person in die Wohnung und stahl unerkannt Geld und Schmuck.
Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Handwerker soll nur dann Zutritt gewährt werden, wenn sie selbst bestellt wurden. (heh)