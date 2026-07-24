Bensheim: Falsche Wasserweker bestehlen Seniorin

Bensheim. Eine Seniorin ist in Bensheim am Donnerstagmittag von zwei Kriminellen, die sich als Wasserwerker ausgaben, in ihrer eigenen Wohnung bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei klingelte zunächst einer der Täter bei der Dame. Die Frau auf die Masche herein und ließ den falschen Handwerker in ihr Haus. Dort lenkte er sie im Bad ab, in dem er ihr einen angeblichen Wasserrohrbruch vorgaukelte. Währenddessen gelangte mutmaßlich eine zweite Person in die Wohnung und stahl unerkannt Geld und Schmuck.