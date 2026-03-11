Mörlenbach/Region: Kriminelle bestehlen Seniorinnen

Bensheim/Heppenheim/Mörlenbach. Ein Krimineller hat sich am Dienstagmittag gegen 12 Uhr Zugang zu der Wohnung einer Seniorin in in der Burgstraße in Bensheim-Auerbach verschafft. Wie die Polizei mitteilte, nutzte er dabei den Vorwand, Rauchmelder kontrollieren zu müssen, um in das Mehrfamilienhaus zu kommen. Gegen 16 Uhr drang zudem ein zweiter Täter auf die gleiche Weise in die Wohnung einer weiteren Seniorin ein, diesmal in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße in Heppenheim.

In beiden Fällen lenkten die Eindringlinge die Frauen ab und entwendeten Schmuck. Der falsche Handwerker in Bensheim war 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte eine Glatze und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug ein schwarz-grünes Sweatshirt. Der Täter in Heppenheim war ebenfalls 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftig. Er trug eine Basecap und sprach Deutsch mit slawischem Akzent.

Ähnlicher Fall in Mörlenbach

Auch in Mörlenbach suchte ein kriminelles Paar die Wohnung einer Seniorin auf. Sie klingelten gegen 13.30 Uhr bei der Bewohnerin in Groß-Breitenbach unter dem Vorwand, Geld für einen Wanderzirkus zu sammeln. Als sie den Mann und die Frau anschließend für einen Toilettengang ins Haus ließ, nutzen diese offenbar die Gelegenheit, um Bargeld zu stehlen.

Der Mann war etwa 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und kräftig. Er hatte einen dunklen Dreitagebart, trug eine graue Strickmütze und eine grüne Jacke. Seine Begleiterin hatte einen dicken Bauch und ist möglicherweise schwanger. Sie war 40 bis 45 Jahre alt und trug einen rosafarbenen Pullover und eine beigefarbene Dreiviertelhose. Beide sprachen Deutsch mit Akzent und hatten nach Angaben der Seniorin ein südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) bittet unter der Rufnummer 06252 7060 um Hinweise zu den Taten.

